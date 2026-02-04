¡Revelado! Filtran las distracciones de Allan Saint-Maximin en el América que cansaron a André Jardine

El entrenador del Club América, André Jardine, no estaba contento con las actitudes del delantero francés Allan Saint-Maximin fuera de canchas, pues recientemente se reveló que el jugador no tenía los mejores hábitos ni la disciplina que necesita un profesional.

Allan Saint-Maximin cuando jugaba en América en un duelo del Clausura 2026 de la Liga MX ı Foto: Mexsport

La salida de Allan Saint-Maximin generó mucha polémica entre los aficionados y luego que se filtró que se la pasaba comiendo pizzas y tacos, seguramente los hinchas azulcremas no cambiarán de opinión. En redes sociales se dice que el ariete galo tenía muy malos hábitos alimenticios.

De acuerdo con reportes, Allan Saint-Maximin comía muy mal desde que llegó a Coapa. El francés se la pasaba pidiendo pizzas y tacos, situación que no tenía contento a André Jardine, entrenador brasileño quien sí habría hablado con el exjugador azulcrema sobre este tema.

El entrenador del América, André Jardine, en un juego del Clausura 2026 de la Liga MX ı Foto: Mexsport

“No hubo como tal una discusión fuerte, pero sí hubo muchos regaños por parte del brasileño porque Maximin comía muy mal, se la pasaba mandando a su hermano que estaba todo el tiempo con él por pizzas a la plaza comercial que está frente al nido y no solo eso, se convirtió en uno de los principales clientes de la taquería que es famosa entre los futbolistas en la Ciudad de México”, dijo El Bolero en su columna de Mediotiempo.

La salida de Allan Saint-Maximin fue tan repentina que se dice incluso fue porque tuvo problemas mayores con Jardine, quien en una conferencia de prensa reveló que no tuvo una pelea.

“No, no hubo ninguna pelea, él lo publicó, lamentablemente un acto de racismo contra sus hijas, fue más de una vez, eso no lo tolera él, nosotros tampoco, él se queda mal. Debemos combatir el racismo, no hay espacio para eso”, aseguró el timonel de las Águilas en conferencia de prensa.

Allan Saint-Maximin fichó con el Lens tras salir del América ı Foto: X de Lens

André Jardine dejó en claro que la abrupta salida de Allan Saint-Maximin del América se debe a que sus hijos fueron víctimas de racismo en más de una ocasión, algo que el futbolista no toleró y que el timonel también reprobó.

El francés Allan Saint-Maximin tuvo participación en 15 partidos oficiales con el América, todos en la Liga MX, desde su llegada en agosto del 2025 hasta enero del 2026.

El extremo de 28 años de edad hizo tres goles en las Águilas, los cuales fueron en las victorias sobre Atlas, Pachuca y León en la fase regular del Apertura 2025.

aar