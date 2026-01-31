¡OFICIAL! Allan Saint-Maximin deja de ser jugador del América menos de un año después de su llegada a la Liga MX

Allan Saint-Maximin durante la visita del América a Pachuca en la Jornada 3 del Clausura 2026.

El América dio a conocer en sus redes sociales la salida del francés Allan Saint-Maximin, esto justo después de que el extremo galo denunció en sus redes sociales que sus hijos fueron víctima de discriminación y racismo, situación que condenó enérgicamente.

“Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. 🦅 ¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos!💪“, fue el mensaje con el que las Águilas revelaron la baja de Allan Saint-Maximin en sus redes sociales.

Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. 🦅



¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos! 💪 pic.twitter.com/meCBNFOTzD — Club América (@ClubAmerica) February 1, 2026

El extremó francés no tenía ni un año de haberse sumado a las filas del América, pues se convirtió en refuerzo del equipo azulcrema en agosto del 2025 y en su debut hizo gol.

Allan Saint-Maximin se va tras primer triunfo del América en el Clausura 2026

La salida de Allan Saint-Maximin del América se hizo oficial poco después de que los de Coapa vencieron 2-0 al Necaxa para obtener su primer triunfo en el Clausura 2026 de la Liga MX.

A pesar de que las Águilas rompieron su racha sin gol y triunfo en el torneo, la abrupta baja del extremo galo dejó una sensación distinta, máxime cuando Álvaro Fidalgo también está prácticamente fuera de la institución, pues se irá al Betis.

Allan Saint-Maximin no fue convocado por el entrenador brasileño André Jardine al cotejo de la Fecha 4 ante el Necaxa. El francés habría tomado la decisión de irse de México luego de que denunció en días recientes que sus hijos fueron víctimas de racismo.

EVG