Raphael Veiga conquista a la afición del América a su llegada a México, donde tiene un gran recibimiento (VIDEO)

Raphael Veiga conquistó a la afición del América a su llegada a México.

El mediocampista brasileño Raphael Veiga se ganó el corazón de la afición del América a su llegada a México, donde tuvo un gran recibimiento de parte de los seguidores del equipo azulcrema en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Estoy en el más grande de México”, fueron las primeras palabras de Raphael Veiga una vez que llegó a suelo mexicano para convertirse en el principal refuerzo de las Águilas en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

¡SUS PRIMERAS PALABRAS!🦅



"Estoy en el más grande de México"



Raphael Veiga, fichajazo del América, que ha llegado a territorio mexicano. pic.twitter.com/FBYbwlJVQ9 — Claro Sports (@ClaroSports) January 31, 2026

La expectativa de los aficionados y de los medios de comunicación ante la llegada de Raphael Veiga a México era muy grande, pues el brasileño es una leyenda del Palmeiras, club con el que cosechó varios trofeos, entre ellos dos Copas Libertadores.

Raphael Veiga acude al América vs Necaxa

El brasileño Raphael Veiga llegó a México justo a tiempo para del Aeropuerto ser trasladado al Estadio Ciudad de los Deportes, sede del partido de la Jornada 4 de la Liga MX entre América y Necaxa.

América 🦅



Raphael Veiga repartiendo autógrafos en el Estadio Ciudad de los Deportes. Apenas llegó al país, se trasladó desde el aeropuerto al estadio para ver a su nuevo equipo jugar contra Necaxa y atender a los fans al medio tiempo.@futpicante pic.twitter.com/BGhHoUmiLH — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) January 31, 2026

El futbolista de 30 años de edad acudió a ver a sus nuevo compañeros ante los Rayos, equipo contra el que los dirigidos por André Jardine llegaron en busca de conseguir su primer triunfo del campeonato.

Raphael Veiga es el cuarto refuerzo del América en el Clausura 2026, certamen en el que también se sumó el brasileño Rodrigo Dourado, Aarón Mejía y Fernando Tapia, quien regresa después de que estuvo en varios clubes.

EVG