¡OFICIAL! Raphael Veiga es nuevo jugador del América

El América tuvo días intensos de negociaciones con el Palmeiras para hacer posible el fichaje de Raphael Veiga para este 2026, una incorporación al nido de Coapa que ayudará mucho a las Águilas en el torneo, pues el mediocampista brasileño tiene una calidad futbolística envidiable.

Con información de César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes de la Liga MX, la directiva del América ya tiene cerrado el fichaje de Raphael Veiga, los azulcremas llegaron a un acuerdo verbal con el equipo brasileño para sumar a sus filas al futbolista de 30 años que todavía tenía un año de contrato con el Palmeiras.

🚨América llegó a un principio de acuerdo para fichar a Raphael Veiga, de Palmeiras. #TratoHecho ⬇️https://t.co/KQRQzzZ9fe pic.twitter.com/fjazB390d2 — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 29, 2026

Estos son los números de Raphael Veiga en el Palmeiras

Raphael Veiga está a solo una firma de convertirse en nuevo jugador del América y demostrar que tiene la calidad necesaria para competir en cualquier liga, pues el mediocampista de 30 años nunca ha jugado fuera de su país y este será un reto importante en su carrera profesional.

Desde que el brasileño llegó al Palmeiras, ha logrado grandes números y estupendas actuaciones con el Verdão, pues ha disputado 379 encuentros, logrando 108 goles y 54 asistencias, convirtiéndose en una de las figuras de su club, pero ahora tendrá que ganarse a la afición del América.

El conjunto de André Jardine no tiene a un jugador de su calidad desde que Diego Valdés salió del club, pues el mediocampista chileno era el ‘10′ del conjunto azulcrema y Raphael Veiga tiene cualidades similares a las del exjugador del América, así que podría ser una gran incorporación para André Jardine.

Tres días más para vernos en el Estadio Azulcrema. 💙🏟️💛 pic.twitter.com/iXhVfVRDNG — Club América (@ClubAmerica) January 29, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar el América en la Liga MX?

Aún falta tiempo para que la afición azulcrema vea a Raphael Veiga con la playera del América derrochar su magia en la Liga MX, pero las Águilas deben de seguir su participación en el Clausura 2026 e ir en busca de su primera victoria en el certamen.

El siguiente compromiso de los azulcremas en el torneo local será el sábado 31 de enero del 2026 cuando reciban al Necaxa en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en un horario poco habitual, pues el encuentro arranca en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro de México, esto por el concierto de Kanye West que habrá en la Plaza de Toros.

Esta será una gran oportunidad para el América de conseguir su primera victoria en el certamen, pues llevan dos empates y una derrota, además de lograr su primera anotación, pues las Águilas suman 270 minutos sin poder encontrar la portería rival.

