Rechazó al América por el sueño europeo y ahora será relegado a la MLS

La vida da muchas vueltas y Juan Manuel Sanabria ha pasado por una de las decisiones más complicadas de su carrera. El uruguayo iba a llegar al América hace un semestre como su fichaje bomba, pero decidió quedarse en San Luis para dar el salto a Europa. Sin embargo, ahora está cada vez más cerca de la MLS, ya que el Real Salt Lake lanzó una oferta formal por él.

César Luis Merlo, periodista especializado en los fichajes de futbolistas, aseguró que el traspaso está muy cerca, pues al parecer Juan Sanabria ya le había dado el sí al conjunto de la MLS para convertirse en su fichaje estrella de la siguiente temporada.

Juan Manuel Sanabria estaba prácticamente amarrado para reforzar al América en el Apertura 2025. ı Foto: Instagram @juanma_sanabria7

Sanabria rechazó al América cuando ya todo estaba apalabrado

En su momento, Sanabria ya había llegado a un acuerdo con el América; se dijo que solamente faltaba que viajara a la Ciudad de México para firmar su contrato y hacerse los exámenes médicos, pero al final él ya no quiso seguir con las pláticas, pues su representante le había informado que ya tenía algunos equipos del Viejo Continente interesados en él. Sin embargo, al final no se pudo concretar nada.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas América sufriría la peor perdida de la era Jardine al dejar ir a uno de sus mejores elementos

Juan Manuel Sanabria llegó a la Liga MX para el Apertura 2022 bajo el mando de André Jardine, entrenador que buscó llevarlo a sus filas con los de Coapa. El defensor uruguayo también interesó a Monterrey y Tigres, pero la propuesta no era tan concreta como la de los Millonetas.

San Luis pelean entre los ocho primeros de la general

En el reciente torneo ha jugado tres partidos, todos como titular, y solamente ha marcado una anotación en 270 minutos, pero es un titular indiscutible en el Atlético San Luis del entrenador Guillermo Abascal. Los potosinos suman cuatro unidades y se encuentran en la octava posición de la competencia.

Hay que recordar que la liga de futbol profesional de Estados Unidos arranca el 21 de febrero, por lo que su ventana de fichajes aún está abierta y siguen buscando jugadores para que su torneo sea cada vez más poderoso en el continente.