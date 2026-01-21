Lionel Messi fuera de la MLS y el Inter Miami; el mensaje que cambiaría el destino de su carrera

Desde su llegada al Inter Miami, Lionel Messi se convirtió en el jugador más conocido de la MLS. El delantero argentino parece que terminará su carrera en la liga estadounidense, pero recientemente surgieron comentarios de un importante directivo de un club sudamericano que cambiaría el destino del fin de trayectoria de La Pulga. En Newell’s no dejan de soñar con poder tener a Messi en su plantilla.

Es bien sabido que Leo Messi empezó su formación en Newell’s, que en 2026 inicia un nuevo rumbo con Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes comentaron que les gustaría tener a Messi como jugador de La Lepra. Pero las palabras más importantes llegaron de Guillermo Muñoz, candidato a la presidencia del club rojinegro.

“Primero tenemos que ver si Messi quiere vincularse con Newell’s. Quizás yo realmente quiero que Messi venga, pero no basta con decir simplemente, ‘algún día, algún día’. Veo a Messi y me hace llorar. Pero eso no significa que esté por encima del club en absoluto”, comentó Muñoz a TNT Sports.

La llegada de Lionel Messi a Newell’s se ve muy lejana. Primero porque es u club que no tiene la capacidad financiera para pagar el enorme sueldo que La Pulga, quien es uno de los deportistas mejores pagados de todo el mundo. Ya eso vuelve prácticamente imposible ver a Messi en los leprosos.

“Todos en Newell’s, incluidos nosotros, creemos que sería maravilloso si tuviera la oportunidad de jugar para su club y en su ciudad. Sería un sueño no solo para nuestros aficionados, sino para todo el país”, dijo la dupla técnica en charla con ESPN.

Lionel Messi habla sobre el final de su carrera

Con 38 años de edad, la carrera de Lionel Messi está más cerca del final. El crack argentino sabe que pronto dejará de jugar y ya reveló lo que le gustaría hacer una vez que su ciclo como futbolista termine. Dijo que le gustaría ser propietario de un club en lugar de ser director técnico.

“Técnico la verdad que no me veo, mánager me gusta, pero si te tengo que decir una de las tres me gustaría ser el propietario”, manifestó Messi al canal de streaming Luzu TV en una entrevista grabada en diciembre que se emitió el martes por la noche.

El astro exBarcelona firmó una extensión de contrato por tres años con el Inter Miami que lo ataría con el actual campeón de la MLS hasta la temporada 2028. Messi cumplirá 39 años el próximo junio, en medio de la Copa del Mundo que se espera dispute con la campeona defensora Argentina.

“Me gustaría poder tener mi propio club, poder hacerlo crecer, arrancar desde abajo y poderle dar la oportunidad a los chicos, a la gente de que crezcan y hacer un club importante”, sostuvo. “Si tengo que elegir por donde eso es lo que más me llamaría”.

