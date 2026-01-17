¿Lionel Messi pidió el fichaje de Germán Berterame? El papel clave del argentino en las negociaciones

Germán Berterame, delantero del Monterrey, podría marcharse al Inter Miami de la MLS, club en donde el líder es Lionel Messi y quien tendría mucho que ver con el fichaje del delantero mexicano, quien se encuentra seducido por la oferta de Las Garzas.

Rayados confirmó que tiene una oferta de Miami y aunque no se sabe si Berterame es un fichaje sugerido por Messi, el delantero argentino sí tiene mucho que ver, pues se sabe que es el jugador preferido del actual goleador de La Pandilla. La presencia de Messi en el Inter Miami sería un factor para que Germán Berterame acepte la oferta y juegue en la MLS.

Germán Berterame (Monterrey): “el mejor del mundo👏, Leo Messi.” pic.twitter.com/dFBURJbqBY — We Are Messi 🔟 (@WeAreMessi) April 5, 2024

Messi, factor en la decisión de Berterame

Aunque es naturalizado mexicano, Germán Berterame nació en Argentina y al igual que muchos jugadores originarios de aquel país, tienen a Lionel Messi como su ídolo. Incluso en una ocasión Berte compartió una foto con La Pulga y añadió la frase: “El mejor del mundo”. En esa postal el delantero de la Selección Mexicana tenía una polo de Monterrey.

La oferta de Inter Miami es seria, tanto que la dirección deportiva de Rayados la está analizando y aseguraron que harán lo necesario para que Berterame salga, si es que el delantero así lo desea. Con este panorama es el propio jugador quien tiene en sus manos la decisión de si irse o quedarse en Monterrey.

🚨Inter Miami ofertó u$s 15M para comprar a Germán Berterame. Por ahora, Rayados no acepta esa propuesta.

*️⃣Su cláusula de salida es de u$s 20M, pero entiendo que la postura del futbolista en caso de querer irse al equipo de Messi puede ser un factor clave.

🤝 @santiago4kd pic.twitter.com/q9EOResX9M — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 17, 2026

El interés es tan real que Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, aseguró que Berterame, quien aparece en la lista del Vasco Aguirre para los duelos amistosos del Tricolor en enero y podría estar en la convocatoria final para el Mundial 2026, sería un jugador ideal para su plantilla.

“Sé que se confirmó esta mañana que hay una oferta de Inter Miami. Hay una oferta de Inter Miami para Germán Berterame. Veremos cómo eso se desarrolla en las próximas 24 a 36 horas, pero una vez más, digo, nosotros aspiramos a tener una plantilla extraordinaria, a darle herramientas a Mascherano para poder atacar técnicamente como él piense en una alineación que pueda ser fuerte. Y ese es el tipo de calidad y jugador que merece ser parte de la plantilla de Inter Miami”, dijo Mas.

