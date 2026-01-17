Rayados adelanta la salida de Berterame; Inter Miami aprieta y no hay sustituto en Monterrey

El Tato Noriega, presidente deportivo de Rayados de Monterrey, admitió que hay contacto con el Inter Miami, club estadounidense que está interesado en los servicios del delantero mexicano Germán Berterame, quien podría salir de la Liga MX este mismo periodo de negociaciones. Para que el fichaje se realiza se necesita una buena suma de dinero y que Berterame diga que sí. La Pandilla ya trabaja en encontrar un reemplazo.

El Inter Miami mandó una propuesta formal, se dice, de 15 millones de dólares, a Rayados para que Berterame sea su nuevo delantero de cara a la temporada 2026 de la Major League Soccer. Así lo confirmó Noriega, quien aclaró que es una propuesta que seduce al delantero azteca, quien tiene papel importante en este fichaje, pues de él depende que sigan en curso las negociaciones.

Monterrey confirma interés por Berterame

“Te puedo confirmar que sí ha habido un acercamiento (del Inter de Miami) y una propuesta que le es interesante a Berterame, que puede llegar a ser interesante para nosotros, pero estamos analizando porque nos llega en un momento muy inoportuno, por que estamos compitiendo, por que no hay mucho tiempo para reaccionar, lo estamos analizando al ser atractiva para Berterame”, dijo Noriega.

Se reporta que Las Garzas mandaron una propuesta 15 millones de dólares a Rayados. El cuadro mexicano está analizando la oferta porque llega en un momento en donde el Clausura 2026 ya empezó y no estaban preparado para esta salida, teniendo poco tiempo para encontrar un delantero que pueda ocupar el puesto del seleccionado mexicano.

“Si decidimos que la oferta es interesante y que Germán salga, haremos todo lo posible. Ya estamos trabajando para sustituirlo”, indicó el presidente deportivo de Monterrey, quien asegura que ya están trabajando en un reemplazo, en caso que Germán Berterame decida aceptar la oferta.

Por si fuera poco, Jorge Mas, presidente del Inter Miami, comentó que el delantero de Rayados es una pieza que quieren para levantar el proyecto que tiene a Lionel Andrés Messi como la estrella.

“Germán Berterame es un gran jugador, nosotros aspiramos a tener una gran plantilla, hay una oferta de Inter Miami para él, veremos cómo se desarrolla eso en las próximas 24 o 36 horas”, apuntó.

Parece cuestión de tiempo para que Germán Berterame salga de Monterrey, pues la oferta del Inter Miami le llama la atención, además que podría ser benéfica para el equipo mexicano. Además, el presidente deportivo de Rayados comentó que harán todo lo necesario para ayudar al delantero mexicano a salir.

