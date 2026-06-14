El millonario premio que Qatar entregará al jugador que les dio su primer punto en la historia de los Mundiales

Qatar se enfrentó a Suiza en su primer partido del Mundial 2026 y el combinado europeo ganaba 1-0 en la cancha del Estadio San Francisco con un minuto por jugarse en el reloj; sin embargo, en el área apareció Boualem Khoukhi para igualar el tablero y darle su primer punto en la historia de los Mundiales a la escuadra qatarí.

El Fondo de Inversión Pública de Qatar dio a conocer que el futbolista de 35 años recibirá 3 millones de dólares y el último Rolls Royce Phantom, el cual tiene un valor de 550 mil dólares, un premio que podrá presumir terminando la Copa del Mundo cuando regrese a Qatar para la siguiente temporada con el Al-Sadd.

Qatar disputa su segunda Copa del Mundo en su historia

Qatar fue el país que recibió la Copa del Mundo del 2022; por la misma razón fue que el país en el oeste de Asia participó por primera ocasión en el Mundial de la FIFA, un torneo que quedará para la historia del futbol por ser en una fecha atípica y en la que Lionel Messi quedó campeón.

TE RECOMENDAMOS: Se enfrentan hoy España vale 22 veces más que Cabo verde

Gracias al aumento de selecciones para la edición de 2026, Qatar logró clasificarse a la Copa del Mundo en Norteamérica y en su primer partido realizaron historia al sumar su primer punto en un Mundial con un gol agónico en el tiempo de compensación del partido ante Suiza.

En la edición de 2022, Qatar se ubicó en el Grupo A junto a Países Bajos, Senegal y Ecuador; lamentablemente, en sus tres partidos cayeron en el marcador por diferencia de dos goles y se despidieron del torneo en su país en la primera ronda, además de que solo pudieron anotar un gol en todo el certamen.

Mira los Qataris en los ángeles hermano



Cosas que solo hace el mundial pic.twitter.com/R5aFP2K3HH — Jeff (@JeffFcb14) June 13, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Qatar en la Copa del Mundo del 2026?

El empate ante Suiza le dio energía a Qatar para lo que viene en la Copa del Mundo del 2026 para ellos y se medirán ante uno de los anfitriones del certamen en la segunda jornada de la fase de grupos del certamen.

Los qataríes se verán las caras con Canadá el próximo jueves 18 de junio del 2026 en la cancha del Estadio Vancouver; ambas selecciones llegan con un empate en su primer partido. Los de la Hoja de Maple igualaron a un gol con Bosnia y Herzegovina en su debut.

El Grupo B podría ser uno de los más reñidos del torneo, ya que después de la primera jornada los cuatro equipos tienen un punto en su cuenta, así que en la siguiente fecha el que gane su respectivo partido podría perfilarse para clasificar a los dieciseisavos de final.

DCO