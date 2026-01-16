Futbol mexicano

¡Rompe sequía! Así anotó Anthony Martial su primer gol con Monterrey en la Liga MX (VIDEO)

El delantero francés Anthony Martial hizo su primer gol con el Monterrey en la Liga MX, en el duelo de la Jornada 3 del Clausura 2026 contra el Mazatlán

Anthony Martial festeja su primer gol con el Monterrey en la Liga MX. Foto: X @Rayados
Enrique Villanueva

El francés Anthony Martial hizo su primer gol en la Liga MX con el Monterrey, en el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026 contra el Mazatlán en el Estadio El Encanto, donde se puso en marcha la tercera jornada del campeonato.

El atacante galo marcó al minuto 25 con un contrarremate, justo después de que el portero de los Cañoneros, Ricardo Rodríguez, le atajó un penalti. Fue el 3-0 parcial a favor de Rayados.

Anthony Martial había marcado a inicios de año durante la pretemporada con el Monterrey, en el triunfo por 3-0 sobre Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en la Copa Pacífico.

