¡Rompe sequía! Así anotó Anthony Martial su primer gol con Monterrey en la Liga MX (VIDEO)

Anthony Martial festeja su primer gol con el Monterrey en la Liga MX.

El francés Anthony Martial hizo su primer gol en la Liga MX con el Monterrey, en el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026 contra el Mazatlán en el Estadio El Encanto, donde se puso en marcha la tercera jornada del campeonato.

El atacante galo marcó al minuto 25 con un contrarremate, justo después de que el portero de los Cañoneros, Ricardo Rodríguez, le atajó un penalti. Fue el 3-0 parcial a favor de Rayados.

Goal No. 1️⃣ for Anthony Martial pic.twitter.com/Z1DM94cwsc — Rayados90 (@rayadosninety) January 17, 2026

Anthony Martial había marcado a inicios de año durante la pretemporada con el Monterrey, en el triunfo por 3-0 sobre Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en la Copa Pacífico.

EVG