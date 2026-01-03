¡Llegó el primero! Anthony Martial se estrena como goleador de Rayados con una genialidad (VIDEO)

El francés Anthony Martial marcó su primer gol con los Rayados del Monterrey.

El futbolista francés Anthony Martial hizo su primer gol con los Rayados del Monterrey este sábado 3 de enero. Su víctima fueron los Leones Negros en un duelo de pretemporada a una semana de que arranque el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El exManchester United hizo una gran jugada por la banda y después de quitarse a un defensa levantó el esférico ante la salida del portero del equipo tapatío, para definir de manera espectacular con un toque bombeado de zurda.

Anthony Martial anotó al minuto 38 del duelo correspondiente a la Copa Pacífico Centenario entre Rayados y Leones Negros en el Estadio Jalisco.

¿Cuántos partidos ha jugado Anthony Martial con Rayados?

Anthony Martial ha tenido participación en 12 partidos oficiales con los Rayados del Monterrey, todos ellos de Liga MX, incluyendo Liguilla.

Sin embargo, el delantero francés de 30 años de edad no registró goles ni asistencias en los cotejos del Apertura 2025 en los que tuvo participación.

Anthony Martial debutó con los Rayados en el empate 2-2 contra el América en la Jornada 9 del Apertura 2025, juego que se llevó a cabo en el Estadio BBVA y en el que ingresó a la cancha al minuto 90 en sustitución del español Óliver Torres.

¿Cuándo debuta Rayados en el Clausura 2026?

El Monterrey y Anthony Martial debutan en el Clausura 2026 el próximo 10 de enero, un día después de que comience la temporada.

Rayados recibe en el Estadio BBVA al bicampeón Toluca, que en la nueva campaña intentará convertirse en el segundo equipo en ganar tres títulos seguidos en la era de los torneos cortos en México.

Anthony Martial espera tener más regularidad con Rayados en su segundo torneo en la Liga MX, pues en el Apertura 2025 no completó los 90 minutos en ninguno de los compromisos de los dirigidos por el español Domènec Torrent.

