Ni América ni Tigres, el Necaxa fue el equipo que anunció el bombazo de la Liga MX procedente de Europa

Se anuncia al bombazo de la Liga MX para el Clausura 2026.

A días de iniciar el Clausura 2026, ni América ni Tigres han sorprendido a la Liga MX con algún refuerzo bomba; fue el Necaxa el equipo encargado de conseguir el mejor fichaje para el siguiente torneo, trayendo a un jugador procedente de Europa.

El conjunto de Aguascalientes anunció este sábado 3 de enero la incorporación de Julián Carranza al equipo que ahora dirige Martín Varini, un delantero argentino que deja el futbol europeo para volver al continente americano con los Rayos para el Clausura 2026.

El originario de Oncativo, Argentina, tuvo un paso por el Feyenoord de la Eredivisie y el Leicester City de la Championship durante su aventura por el viejo continente, además de vestir los colores del Philadelphia Union y el Inter Miami de la Major League Soccer.

Desde Europa ➡️ a la tierra de la gente buena… ¡Julián Carranza ya es Rayo! ¡Bienvenido! 👋#FuerzaRayos ⚡️

Estos son los números del nuevo fichaje del Necaxa en su paso por Europa

El Necaxa logró traer de Europa a Julián Carranza para cubrir la baja que dejó Diber Cambindo tras su mudanza de Aguascalientes a León para jugar con los Panzas Verdes durante el Clausura 2026.

El delantero argentino pasó poco más de un año en el futbol del viejo continente; con el Feyenoord jugó 30 partidos, consiguiendo cinco goles y una asistencia, mientras que con el Leicester City no tuvo mucha suerte al disputar únicamente nueve encuentros con los Foxes.

Ahora Julián Carranza inicia un nuevo año con nuevo equipo, en busca de recuperar su mejor nivel con el Necaxa y convertirse en el goleador de los Rayos durante el Clausura 2026 en su primera aventura por el futbol mexicano.

Potencia y olfato goleador al servicio de los Rayos… ¡Bienvenido a tu nueva casa, Julián! 💪



Potencia y olfato goleador al servicio de los Rayos… ¡Bienvenido a tu nueva casa, Julián! 💪

#FuerzaRayos ⚡️

¿Cuándo podría debutar Julián Carranza con el Necaxa en la Liga MX?

El Necaxa quiere volver a jugar la liguilla del futbol mexicano, es por eso que la directiva confía y contrató a Martín Varini para el Clausura 2026, un técnico que logró llevar al Juárez a la fiesta grande de la Liga MX por primera vez desde su regreso a la Primera División de México.

Los Rayos ya se preparan para iniciar su participación en el siguiente torneo del futbol mexicano, el cual iniciará el próximo viernes 9 de enero, pero los de Aguascalientes debutan hasta el sábado 10 del mismo mes enfrentando a Santos en la cancha del Estadio TSM.

Cabe recalcar que, por el Mundial del 2026, el Clausura 2026 será más corto de lo habitual, pues los directivos de la liga decidieron quitar el play-in y la liguilla se jugará como antes: los primeros ocho lugares avanzan a cuartos de final y desde ahí comenzará la fiesta grande.

DCO