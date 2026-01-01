América ya decidió al jugador que saldrá del equipo para concretar el primer bombazo del 2026 en Liga MX

América ya tiene pensado al jugador que será la primera baja del equipo.

El América ya se prepara para iniciar el Clausura 2026 en busca de la decimoséptima estrella en su historia, pero antes de arrancar el próximo torneo, la directiva quiere cerrar el fichaje del mediocampista Rodrigo Dourado, quien es uno de los deseos de André Jardine en este 2026.

Sin embargo, hay un pequeño problema, pues las Águilas tienen todos sus cupos de jugadores No Formados en México (NFM) ocupados, así que necesitan deshacerse de algún futbolista extranjero para cerrar el fichaje del futbolista brasileño del Atlético de San Luis.

Con información de Claro Sports, la directiva del América tiene como primer lugar en su lista de bajas al defensa chileno Igor Lichnovsky, quien en la última temporada de la Liga MX solo jugó siete partidos; el último fue los cuartos de final de ida ante el Monterrey en la cancha del Estadio BBVA.

La afición del América terminó muy molesta con Igor Lichnovsky

A pesar de que fue uno de los mejores jugadores del América cuando el conjunto de Coapa logró el bicampeonato, Igor Lichnovsky fue acabándose la paciencia de la afición azulcrema, hasta el nivel de que los fanáticos pidan la salida del chileno a gritos.

Los seguidores del equipo de André Jardine han explicado en repetidas ocasiones que no les parece que el defensa chileno se la pase más en eventos sociales que concentrado con el equipo para ganar títulos, pues a Lichnovsky lo han captado grabando videos musicales, en alfombras rojas, pero con un bajo rendimiento bien en la última temporada.

Es por eso también que el futbolista centroamericano es una de las principales opciones para salir del nido de Coapa, pues necesitan deshacerse de jugadores extranjeros para poder traer más a la plantilla de André Jardine, además de que el entrenador brasileño ya dirigió a Rodrigo Dourado en el Atlético de San Luis.

¿Cuándo inicia el camino del América en el Clausura 2026?

El América quedó eliminado en los cuartos de final del Apertura 2025 a manos del Monterrey, algo que no le ocurría al equipo de la capital desde el 2021, cuando fueron derrotados por los Pumas de Andrés Lillini en la primera fase de la liguilla del futbol mexicano.

Ahora los pupilos de André Jardine tienen que poner toda su concentración en el siguiente torneo, el cual será más corto y los seleccionados nacionales tendrán que abandonar el club antes de iniciar la fiesta grande, esto por la concentración para el Mundial del 2026.

Será el viernes 9 de enero del 2026 cuando los azulcremas realicen su debut en el torneo que está por arrancar; se medirán a los Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio Caliente para pelear por los primeros tres puntos del certamen.

