El terrible recuerdo del 2025 que el América nunca podrá olvidar y pone muy triste a la afición (VIDEO)

El América ganó un tricampeonato y logró llegar a su primera final a mediados del 2025, pero el Toluca acabó con la hegemonía de las Águilas en el futbol mexicano; sin embargo, existe una jugada que sigue atormentando a la afición azulcrema y que los jugadores nunca podrán borrar de su mente.

Durante el partido de vuelta de la gran final del Clausura 2025 entre América y Toluca, los pupilos de André Jardine armaron una jugada desde su campo cuando el partido aún se encontraba 0-0; lamentablemente, cuando Israel Reyes remató al arco, el poste evitó que la pelota entrara, una jugada que pudo cambiar el rumbo del encuentro, pero que la afición nunca olvidará

Lo demás es historia; los Diablos Rojos dominaron el resto del encuentro y con dos goles, uno de Luan y otro de penal de Alexis Vega, el conjunto choricero, de la mano de Antonio Mohamed, cortó una sequía de 15 años sin llevar un título a sus vitrinas.

TE RECOMENDAMOS: Fuera del Ring Canelo Álvarez contra la espada y la pared para tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de su carrera

El momento que, sin duda, marcó el 2025 del #América. Estuvo a punto de ser el Tetracampeonato de las Águilas y, posiblemente, el mejor gol de ese torneo de Clausura. Lo que no fue, no será... pic.twitter.com/A836OiYIya — Juan Carlos Monroy ⚽ ✌🏻 (@Jc_Monroym) December 31, 2025

2025, el año que el América querrá borrar de su historia

Cuando parecía que el 2025 podía ser otro año exitoso para el América, el futbol se encargó de que fuera al revés, pues iniciaron perdiendo la final del Clausura 2025 contra el Toluca y lo que vino después fueron puros fracasos para el equipo de Coapa.

Tras caer derrotados en el partido por el título, los pupilos de André Jardine tuvieron la posibilidad de meterse al Mundial de Clubes por la expulsión del León; sin embargo, fueron vencidos por el LAFC en los últimos minutos y Denis Bouanga fue el autor del gol que mandó de regreso a casa a las Águilas.

De igual forma, fueron eliminados en la Concachampions a manos del Cruz Azul en los cuartos de final y el Toluca volvió a hacer de las suyas ganando el Campeón de Campeones derrotando al América, y el último fracaso fue la eliminación en los cuartos de final del Apertura 2025 a manos del Monterrey.

¡Por un año más juntos, luchando por nuestras metas y objetivos! 💙💛 pic.twitter.com/cApU9QYD9N — Club América (@ClubAmerica) December 31, 2025

La afición del América exige fichajes de cara al Clausura 2026

Tras la eliminación en el Apertura 2025 a manos del Monterrey en los cuartos de final, la afición quedó con un mal sabor de boca por cómo fue el gol de Germán Berterame en los últimos minutos del encuentro.

A pesar de eso, los fanáticos comenzaron a exigir nuevas caras en Coapa; sin embargo, las Águilas tienen todos sus lugares de No Formados en México (NFM) ocupados y hasta ahora no han podido deshacerse de ninguno de los extranjeros.

Es por eso que la directiva del América está en busca de jugadores mexicanos que puedan llegar al nido, pues parece que los refuerzos extranjeros quedaron descartados para esta temporada.

DCO