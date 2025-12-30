¡Bombazo a la vista! América quiere romper el mercado de la Liga MX fichando a un futbolista de Europa

El América ya está en busca de un refuerzo para el Clausura 2026.

El América aún no ha confirmado ningún fichaje de cara al Clausura 2026 y su afición exige nuevas caras en el nido de Coapa, así que la directiva ya tiene en mente a su primer refuerzo para el siguiente torneo y es un lateral con amplio recorrido en el futbol de Europa.

Con información de Matteo Moretto, periodista del medio Marca, el América está interesado en hacerse de los servicios de Julián Araujo, el lateral mexicano que llegó al viejo continente en 2023 con el equipo filial del Barcelona y actualmente juega en el Bournemouth de la Premier League.

El oriundo de Lompoc, California, podría llegar al nido de Coapa para el siguiente torneo y tener su primera experiencia en la Liga MX, pues a pesar de ser seleccionado nacional con México, el defensa de 24 años nunca ha experimentado lo que es el futbol mexicano.

Club América quiere a Julián Araujo, del Bournemouth. @marca — Matteo Moretto (@MatteMoretto) December 31, 2025

América no tendría nada fácil el fichaje de Julián Araujo

El América quiere hacerse de los servicios de Julián Araujo para el Clausura 2026 y tener una alternativa en la lateral derecha del equipo, pues con la lesión de Dagoberto Espinoza, André Jardine solo tenía disponible a Kevin Álvarez en ese sector.

Sin embargo, para las Águilas, el fichaje del defensa mexicano no será nada fácil de concretar, pues, según diversos reportes, el Celtic de Escocia también está interesado en contratar al lateral que ha portado los colores del Tricolor a seis meses del Mundial 2026.

De momento, Julián Araujo tiene contrato vigente con el Bournemouth; el mexicano está ligado al equipo de la Premier League hasta junio del 2029, así que si el América quiere hacerse de los servicios del mexicano, tendrá que pagar una cláusula de rescisión impuesta por el club.

Partido de preparación con enfoque total en el Clausura 2026. 🫡 pic.twitter.com/TLMrV9DeNP — Club América (@ClubAmerica) December 30, 2025

América vence al Puebla y ya se prepara para el Clausura 2026

El América tuvo un partido amistoso a puerta cerrada ante el Puebla en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, cotejo que terminó ganando el equipo que dirige André Jardine 1-0 con un gol de Patricio Salas.

Después de esta victoria, las Águilas ya se preparan para afrontar e iniciar el Clausura 2026 en busca de la decimoséptima estrella del club en su historia, el debut del los azulcremas será el viernes 9 de enero del siguiente año.

Los pupilos del técnico brasileño viajaran a la frontera del norte del país para enfrentarse ante los Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio Caliente, en busca de los primeros tres puntos del torneo que apenas está por arrancar.

DCO