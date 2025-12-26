Leyenda del América revela que tuvo un romance con Ivonne Montero “en su mejor momento” (VIDEO)

Un exfutbolista importante del América reveló que tuvo un amorío con Ivonne Montero.

Fabián Estay, uno de los principales referentes del América a inicios de la década del 2000, reveló que sostuvo un romance con Ivonne Montero cuando la reconocida actriz fue una de las protagonistas de las película “El tigre de Santa Julia”, la cual fue todo un éxito cuando se estrenó en el 2002.

“Recién terminadita la película ”El tigre de Santa Julia", en su mejor momento", confesó el exfutbolista de las Águilas durante una charla que sostuvo con Beto Rojas en el podcast “Los secretos del vestidor”, donde el conductor de Fox Sports le preguntó cuál era el top 3 de mujeres con las que salió durante su etapa como jugador.

@secretosdelvestidor 😂🔥 "Beto me obligó a decirlo… mi 'top' de mujeres." Entre risas y un poco de pena, Fabián Estay confiesa —casi forzado por Beto— parte de su top de mujeres con las que salió… y termina revelando que fue Ivonne Montero, "en su mejor momento", como dice entre carcajadas. 😅 Un momento incómodo, divertido y 100% espontáneo que solo pasa en Secretos del Vestidor.

“Los caballeros no tienen memoria, hombre”, dijo momentos antes el exjugador del América, quien se negaba a revelar el nombre de Ivonne Montero y de las otras dos mujeres famosas con las cuales salió.

¿En dónde jugaba el exfutbolista del América cuando salió con Ivonne Montero?

Fabián Estay, una de los grandes exjugadores que el América tuvo a inicios del milenio, ya no formaba parte de la plantilla azulcrema cuando salió con Ivonne Montero.

El exmediocampista chileno defendió la camiseta de las Águilas de 1999 al 2001. Ese mismo año se fue al Atlante, club en el que jugaba cuando tuvo un amorío con la actriz originaria de la Ciudad de México.

El exintegrante del América formó parte del plantel del conjunto azulgrana del 2001 al 2003, año en el que tuvo una breve experiencia con Santos Laguna.

Fabián Estay tenía 34 años de edad cuando salió con Ivonne Montero, quien por su parte en el transcurso del 2002 llegó a las 28 primaveras.

¿Cuántos títulos ganó Fabián Estay con el América?

El chileno Fabián Estay se convirtió en refuerzo del América en 1999, procedente del Toluca, y permaneció ahí hasta el 2001, periodo en el que solamente ganó un trofeo con los de Coapa.

El único título que el Pelusa cosechó durante su paso por la entidad capitalina fue el de la Copa de Gigantes de la Concacaf del 2001, cuando las Águilas derrotaron 2-0 al DC United en la final.

Fabián Estay marcó 13 goles y colaboró con una asistencia durante los 100 partidos de carácter oficial en los que tuvo participación con el América.

