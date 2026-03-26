› Sorpresas entre arrestos del ICE

Nos han hecho ver que con la alarmante cifra de 13 mil mexicanos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que reportó ayer la Cancillería destacó el arresto de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, detenido en diciembre pasado por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dicen que la defensa de Gómez Fong ya no sabe si es mejor que su clienta permanezca en un centro de procesamiento migratorio estadounidense o en México, pues lo que le esperaría acá no sería tampoco un camino de rosas. Nos recuerdan que la detenida contaría con una orden de aprehensión vigente desde 2020 relacionada con el presunto desvío de dinero público durante la administración de su esposo. Bertha tramitó un amparo para evitar su extradición, pero no contaba con que últimamente los agentes del ICE no son precisamente los más indulgentes, por lo que un asunto administrativo de carácter migratorio fue suficiente para que esté a nada de ser puesta a disposición de la justicia mexicana. Pendientes.