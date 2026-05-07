‘Que envíen pruebas’: Sheinbaum; reclama a EU por tampoco extraditar a buscados en México

Ante la advertencia hecha por el fiscal de Estados Unidos, Todd Blanche, sobre presentar más cargos contra otros funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con la delincuencia organizada, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió la presentación de pruebas y reclamó que dicho país tampoco ha atendido a las solicitudes para devolver al país a personas buscadas para ser sometidas ante la justicia mexicana.

Durante su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que no se encubre ni protege a nadie; sin embargo, tampoco se puede proceder en contra de alguien si no se cuenta con evidencias de los señalamientos que se realizan en su contra.

Claudia Sheinbaum Pardo refirió que dicho país no ha enviado, hasta ahora, ninguna otra prueba respecto a los señalamientos que hizo contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, sobre presuntamente tener vínculos con la delincuencia organizada.

“Lo he dicho yo muy claramente, nosotros no protegemos a nadie, pero para detener a alguien pues tiene que cumplirse con la ley mexicana. Pruebas, que se envíen pruebas y hasta ahora pues no han enviado pruebas”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

Bajo esta línea, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también llamó a que el gobierno estadounidense muestre cooperación en el marco del acuerdo que ambas naciones establecieron y en el cual, uno de los puntos clave, es la confianza mutua.

Claudia Sheinbaum Pardo reclamó que Estados Unidos tampoco ha dado respuesta a las solicitudes que el gobierno mexicano ha hecho para que se devuelvan al país a personas buscadas por la justicia mexicana y que se sabe que se encuentran en territorio estadounidense.

“Ahora, también queremos que ellos cooperen. México ha enviado más de 90 personas perseguidas por Estados Unidos que estaban en las cárceles mexicanas. Nosotros hemos pedido que ellos envíen cerca de cuatro personas vinculadas con el tema del huachicol. No han enviado a nadie. Les hemos pedido que envíen a dos personas vinculadas con el caso Ayotzinapa. No han enviado a nadie”, reclamó Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que esto se trata de responsabilidad compartida y evocó el acuerdo al que ambos gobiernos habían llegado, entre los cuales recalcó que además de la colaboración y coordinación, está la no injerencia “y menos en asuntos políticos”.

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FGR