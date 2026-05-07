Gobierno federal, a través de Sener, anuncia inversión superior a 140 mmdp a red de gasoductos

El Gobierno Federal anunció la inversión de más de 140 mil millones de pesos a obras con las que se ampliará, modernizará y se dará mantenimiento a la infraestructura de los ductos por los cuales se distribuye el gas natural en el territorio nacional.

Al participar en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González subrayó que con dicho plan se busca garantizar el abasto seguro, eficiente y oportuno de gas en todo el país.

Actualmente, México cuenta con 21 mil 149 km de gasoductos, de los que 48 por ciento están a cargo del Centro Nacional de Control de Gas Natural; 36 por ciento, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 16 por ciento de Pemex y privado.

De la infraestructura a cargo de Cenegas, 94 por ciento de la infraestructura tiene más de 45 años.

Para atender las necesidades identificadas a partir de este año y hacia 2030, se contempla la inversión de 140 mil 905 millones de pesos, de las que 53 mil 812 vendrán de CFE y 87 mil 93 de Cenegas.

Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), comentó que entre las obras a su cargo se consideran nuevas centrales de energía, también nuevas centrales de generación.

Afirmó que con la construcción de estas nuevas centrales se afianzará la disponibilidad de este combustible al país y mayor empleo, ya que por su construcción se espera 18 mil 400 empleos directos e indirectos

Luz Elena González detalló que la CFE va a construir nueve gasoductos para alimentar 13 nuevas plantas de Ciclo Combinado, de las que siete están a punto de concluir su construcción, cuatro ya fueron licitadas y dos por licitarse en los próximos meses.

Por su parte, mediante esta inversión que calificó histórica, CENAGAS construirá tres nuevos gasoductos y dará mantenimineto y rehabilitación a la red que existe actualmente de 21 mil 149 kilómetros.

Con el acompañamiento del subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro; la titular de CFE, Emilia Calleja Alor, y de CENAGAS Cuitláhuac García, Luz Elena González enfatizó que, con los nuevos proyectos de gasoductos, se busca garantizar el abasto seguro, eficiente y oportuno de todo el gas natural en el país, así como abastecer de este insumo a los Polos del Bienestar para el Plan México y también, para garantizar el gas que requieren la industria y la actividad económica del país.

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FGR