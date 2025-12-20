Fue multicampeón con el América, hizo muchos goles con las Águilas y sueña con retirarse en el Estadio Azteca

Jugadores del América celebran el tricampeonato de la Liga MX en el Apertura 2024.

El futbolista paraguayo Bruno Valdez, quien fue multicampeón con el América la década pasada y es el máximo defensa goleador en la historia del club, manifestó su deseo por regresar a la Liga MX para volver a portar la camiseta de las Águilas, pues reconoció que su deseo es poner fin a su carrera con los de Coapa en la cancha del mítico Estadio Azteca.

“Con muchísimas ganas de volver, terminar mi carrera futbolística y cerrar mi etapa en México, mostrarle a mis hijos que jugar en el Azteca es magnífico. Me gustaría retirarme en América la verdad”, confesó el actual defensa del Cerro Porteño en entrevista con TUDN.

“Si es por mí, la verdad vuelvo y disfruto desde donde me toque apoyar a la gente también, a los compañeros”, remarcó Bruno Valdez.

¿Cuántos títulos ganó Bruno Valdez con el América?

El paraguayo Bruno Valdez ganó tres títulos durante su paso por las filas del América, equipo del que formó parte del Apertura 2016 al Apertura 2022.

El guaraní formó parte de la plantilla azulcrema que se coronó en la Liga MX en el Apertura 2018, además de que también cosechó la Copa MX Clausura 2019 y el Campeón de Campeones 2018-2019.

Durante su paso por el América, Bruno Valdez tuvo actividad en 227 partidos oficiales en toda clase de competencias. Para ser defensa, el paraguayo hizo muchos goles con los capitalinos, pues registró 27 dianas, cifra con la que es el zaguero con más anotaciones en la historia de los de Coapa. Era un peligro para los rivales en el juego aéreo.

¿A dónde se fue Bruno Valdez tras su salida del América?

Boca Juniors fue el club en el que Bruno Valdez continuó su carrera después de seis años de militar en el América. Llegó al equipo argentino en el 2023, y aunque firmó un contrato de tres años con los xeneizes su aventura no duró demasiado.

Un año después, en el 2024, el zaguero guaraní se unió al plantel del Cerro Porteño de su país, y hasta el momento se mantiene en dicha institución.

Hasta el momento, el exjugador del América acumula dos trofeos con el club guaraní, el de liga en el Clausura 2025 y el de la Supercopa Paraguay, también este mismo año.

EVG