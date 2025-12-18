Estas son las 3 bajas que podría tener el América y que la afición celebra como si fuera un título

El América tuvo su peor torneo desde el 2021 al quedar eliminados en los cuartos de final de la Liga MX a manos del Monterrey; sin embargo, el conjunto de Coapa ya comienza la limpia del equipo de cara al Clausura 2026, campaña en la que buscarán volver a una final en el futbol mexicano.

La directiva azulcrema ya se puso manos a la obra para ir en busca de algunos fichajes que puedan ayudarle a André Jardine, pero también ya tienen en su lista negra a tres jugadores que posiblemente podrían salir del equipo antes de iniciar el nuevo torneo.

Algunas de estas bajas son las que la afición venía pidiendo desde el torneo antepasado, pues varios no han aportado nada para que el América volviera a ser campeón, así que los azulcremas festejan esta noticia como si fuera un título más en las vitrinas.

¡De regreso y a tope en las pruebas médicas! 💪😁 pic.twitter.com/P1yTGRPhCi — Club América (@ClubAmerica) December 18, 2025

Los tres jugadores que apuntan a salir del América para el siguiente torneo

Con el Apertura 2025 terminado y el América sin poder levantar el título, la directiva de los azulcremas comenzaron a mover sus piezas para poder reforzar la plantilla de las Águilas de cara al Clausura 2026, torneo en el que buscarán su decimoséptimo trofeo en el futbol mexicano.

Con información de Claro Sports, Igor Lichnovsky y Víctor Dávila son dos de los jugadores que el América ya no quiere en sus filas, pues su salida también habilitaría dos lugares de No Formados en México para poder traer futbolistas extranjeros al equipo.

Otro de los jugadores que está arreglando su situación contractual con el América es Javairo Dilrosun, quien se fue de préstamo una temporada con el LAFC, pero el conjunto estadounidense decidió regresar al delantero neerlandés a las Águilas.

¿Cuándo inicia el América su participación en el Clausura 2026?

El América ya se prepara para el Clausura 2026 y los jugadores ya reportaron de nuevo en las instalaciones de Coapa para realizar las famosas pruebas médicas y que los doctores del club vean en qué forma llegan los jugadores después de sus vacaciones.

Las Águilas de André Jardine iniciarán su camino en el Clausura 2026 el viernes 9 de enero del siguiente año visitando el Estadio Caliente para medirse ante los Xolos de Tijuana, en busca de los primeros tres puntos del torneo del futbol mexicano.

Cabe recalcar que en el Clausura 2026 no existirá el play-in, así que los primeros ocho equipos de la tabla general avanzarán directo a la liguilla, como se acostumbraba antes.

DCO