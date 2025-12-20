¡De no creerse! Kylian Mbappé explica por qué celebró como Cristiano Ronaldo su gol contra el Sevilla

Kylian Mbappé festejó su gol contra el Sevilla con la clásica celebración de Cristiano Ronaldo.

El francés Kylian Mbappé explicó por qué hizo el icónico festejo de Cristiano Ronaldo, el “Siiuu”, después de su tanto de penalti en el triunfo del Real Madrid sobre el Sevilla, con el que igualó al portugués como el máximo goleador merengue en un año, asegurando que así celebró porque el veterano delantero es su ídolo.

“Quise hacer un guiño a Cristiano Ronaldo. Siempre ha sido cariñoso conmigo y es mi ídolo”, aseveró Donatello ante la prensa al culminar el encuentro en el que los dirigidos por Xabi Alonso se impusieron 2-0 a los blanquirrojos en el duelo desarrollado en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Por qué celebró Mbappé con el ‘SIUU’?



Esto dijo tras igualar los 59 goles de Cristiano Ronaldo en un año natural con el Real Madrid. pic.twitter.com/sQcaweNaeE — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) December 21, 2025

Kylian Mbappé comentó que a pesar de que él tiene su característica celebración, quiso festejar como Cristiano Ronaldo por haber igualado la cifra de 59 goles que el lusitano también consiguió con el Real Madrid en un año, lo cual el actual delantero del Al-Nassr consiguió en el 2013. “La celebración es para él. De normal tengo la mía, pero hoy es para Cristiano Ronaldo”, dijo.

Kylian Mbappé llena de elogios a Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé no paró en elogios hacia Cristiano Ronaldo, a quien no solamente se refirió como su ídolo, pues también afirmó que ningún otro futbolista ha sido mejor que el portugués con la camiseta del Real Madrid.

“Es increíble igualar a Cristiano Ronaldo. Es mi ídolo y el mejor jugador de la historia del Real Madrid”, sentenció el campeón mundial con Francia en Rusia 2018.

Con su anotación de penalti frente al Sevilla, Kylian Mbappé llegó a 29 goles con el Real Madrid en la Temporada 2025-2026, de los cuales 18 han sido en LaLiga.

¿Cuándo vuelven a jugar Kylian Mbappé y el Real Madrid?

La victoria de 2-0 sobre el Sevilla le permitió al Real Madrid llegar a 42 unidades en LaLiga y terminar el año como sublíder del campeonato del futbol español.

Kylian Mbappé y compañía volverán a las canchas hasta el próximo 4 de enero, cuando reciban en la cancha del Santiago Bernabéu al Real Betis en actividad de la Jornada 18 de LaLiga.

Cuatro días más tarde, el 8 de enero, los dirigidos por Xabi Alonso enfrentan al Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España.

