Leyenda de Tigres anuncia su salida del club en medio de lágrimas; “Las formas importan” (VIDEO)

Jugadores de Tigres en los penaltis contra Toluca en la final del Apertura 2025.

Javier Aquino, una de las leyendas de Tigres en la última década, dio a conocer en un emotivo video en sus redes sociales que ya no seguirá en el equipo. En medio de lágrimas, el experimentado futbolista aseguró que la final del Apertura 2025 de la Liga MX contra Toluca fue su último partido con los de la UANL.

El exseleccionado tricolor reconoció que le hubiera gustado que su salida del equipo felino hubiera sido de otra manera, al tiempo que admitió que se va muy agradecido con todos los integrantes de la institución, desde los utileros hasta sus compañeros.

“El día de hoy ha sido un día muy duro, no por el dinero, sino por la forma. Pudo haber sido distinto, pudieron haberme dicho antes que era el último”, dijo Javier Aquino acerca de su dolorosa salida de Tigres.

Javier Aquino revela las razones de su salida de Tigres

En su mensaje, Javier Aquino aseguró que su salida de Tigres después de 10 años de haber formado parte de la institución se debe a que los directivos le informaron que ya no entraba en planes para el Clausura 2026, motivo por el que prefirió revelar la noticia a sus seguidores antes de que el club lo hiciera.

“Gente, de verdad que yo no estoy en un lugar donde no me quieren, ¿saben? Y creo que hoy, sin ningún tema personal, simplemente me dijeron que no querían que continuara. Y después de una larga conversación, lo acepté, lo asimilé, quise compartirlo con ustedes", afirmó el jugador tabasqueño.

Javier Aquino manifestó su satisfacción por haber tenido como compañeros en Tigres a futbolistas de la talla de André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán, otras leyendas del equipo universitario.

“Haber salido de donde salí y haber tocado la gloria, haber jugado con los mejores del mundo y haber dado tanto a un club. Tampoco voy a dejar que mi imagen se quede ahí como a lo que digan los demás, porque no es así“, resaltó el jugador surgido de Cruz Azul.

¿Cuántos títulos ganó Javier Aquino con Tigres?

Javier Aquino ganó 10 trofeos durante los 10 años que formó parte de la plantilla de Tigres, a la que se unió en el 2015 procedente del Rayo Vallecano.

El experimentado jugador ganó cinco Ligas MX con los felinos, las correspondientes a los Torneos Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023.

Los otros títulos que Javier Aquino ganó con Tigres fueron cuatro Campeón de Campeones (2016, 2017, 2018 y 2023) y la Concachampions del 2020.

EVG