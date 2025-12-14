¿Cuál fue la última final de Liga MX que perdió Tigres?

Los Tigres de la UNAL se encuentran en una nueva final del futbol mexicano. El proyecto de los Incomparables sigue dando resultados. A pesar de los cambios en entrenadores y la renovación generacional, el cuadro felino sigue estando en los primeros planos de la Liga MX y ahora están a 90 minutos de una nueva copa en sus vitrinas.

Los Tigres son 8 veces campeón de la Liga MX. La última vez que cayeron en una final fue no hace mucho, en el Torneo Apertura 2023, cuando América ganó su estrella 14 y el primero de sus tres títulos al hilo en la era de André Jardine.

𝑯𝒐𝒚 𝑱𝒖𝒆𝒈𝒂 𝑳𝒂 𝑼.

𝑯𝒐𝒚 𝑱𝒖𝒈𝒂𝒎𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒅𝒐𝒔. pic.twitter.com/Sswdrb2Jok — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 14, 2025

La última vez que se coronaron los felinos fue en una final intensa ante las Chivas. Tigres estaba en la lona en el cierre del partido, pero de último minuto reaccionaron y evitaron que el Rebaño Sagrado se convirtiera en campeón en su casa y ante su gente. Jugadores como André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán incrementaron su leyenda.

Todas las finales ganadas de Tigres

1977-78

1981-82

Apertura 2011

Apertura 2015

Apertura 2016

Apertura 2017

Clausura 2019

Clausura 2023

🗣️ ¡Arriba que es domingo de Final de la Liga Mx, hoy saldremos con Fuerza, Garra, Corazón y Perfil Tigre con el único objetivo de traer esa Copa a San Nicolás!



💛💭 ¡Verte salir Campeón es lo que más quiero!



🐯 ¡VAMOS LOS TIGRES, VAMOS LOS DE LA U!@HEB_mexico pic.twitter.com/9LkKdRaifi — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 14, 2025

Todas las finales perdidas de Tigres

1979-80

Invierno 2001

Apertura 2003

Apertura 2014

Clausura 2017

Apertura 2023

Tigres saca ventaja en la final de ida ante Toluca

En un partido en donde Tigres mostró mejor cara que Toluca, los de la UANL sacaron una ligera ventaja de 1-0 con un gol de Ángel Correa. El exjugador de los Colchoneros del Atlético de Madrid obtuvo la diana luego de un error grosero del portero Hugo González.

A los de Monterrey les basta con un empate sin goles para levantar el título de la Liga MX. De hecho cualquier igualdad les da la victoria. Para Toluca la cosa es diferente, pues deben ganar sí o sí. Si vencen por un gol alargan la serie a penaltis. Para coronarse de manera directa deben superar a Tigres por dos goles de ventaja.

Toluca y Tigres se enfrentan nuevamente el próximo domingo 14 de diciembre, cuando los Diablos Rojos sean locales en el Estadio Nemesio Díez en el partido de vuelta de la gran final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

La casa del equipo escarlata verá al nuevo monarca del futbol mexicano, que puede ser un bicampeón si los dirigidos por Antonio Mohamed repiten, o bien unos felinos que no se coronan desde el Torneo Clausura 2023.

aar