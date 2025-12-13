¡Sorpresa! Toluca recibe emotiva serenata de su afición previo a la final de vuelta contra Tigres (VIDEO)

La afición del Toluca le llevó serenata a los jugadores previo a la final de vuelta del Apertura 2025.

Los aficionados del Toluca le llevaron serenata a los jugadores del equipo a hotel de concentración en el que se concentran la noche previa a la final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX contra Tigres, duelo que se llevará a cabo este domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Díez.

Cientos de aficionados se dieron cita afuera del lugar la noche de este sábado para alentar a los dirigidos por Antonio Mohamed de cara al último partido del torneo. La gente entonó varias porras y ondeó banderas del cuadro escarlata, que quiere su primer bicampeonato en torneos cortos.

Toluca vive momento de comunión con su afición en la tradicional serenata en su hotel de concentración ⚽🔥



Con Alexis Vega incluido, los Diablos se alistan para buscar el bicampeonato mañana ante Tigres



🔴 #LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/I4vHjKCn1t — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) December 14, 2025

Futbolistas del Toluca saludan a a la afición

La plantilla del Toluca llegó a su hotel de concentración una hora después que la afición, y los jugadores salieron a atender de manera rápida al público.

Marcel Ruiz y Alexis Vega fueron de los futbolistas que más emoción y expectativa causaron entre los seguidores de los Diablos Rojos. Los jugadores del club estuvieron cerca de sus aficionados durante unos minutos, lapso en el que también cantaron algunas de las porras del equipo.

De esta manera, la hinchada del Toluca le demostró a los futbolistas del club que confían en ellos para coronarse en la cancha del Nemesio Díez, tal y como lo hicieron en mayo a costa del América en la serie por el título del Clausura 2025.

Toluca, a revertir la desventaja ante Tigres

El Toluca llega con mínima ventaja a la final de vuelta del Apertura 2025 después de que sucumbió 1-0 a manos de Tigres en el Volcán, donde Ángel Correa anotó el único tanto del juego al aprovechar un mal despeje de Hugo González.

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed debe ganar el encuentro por lo menos por un gol de diferencia para forzar los tiempos extra ante los de la UANL.

Toluca y Tigres fueron los mejores equipos en la fase regular del Apertura 2025 al terminar primero y segundo de la clasificación, de manera respectiva.

