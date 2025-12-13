Final Apertura 2025: ¿A qué entrenadores se uniría Antonio Mohamed si logra su quinto título de Liga MX?

Antonio Mohamed está a las puertas de levantar su quinto título como entrenador en la Liga MX.

En la final del Apertura 2025, Antonio Mohamed está a las puertas de conseguir su quinto título de la Liga MX, con lo que se uniría a los legendarios Manuel Lapuente, Víctor Manuel Vucetich y José Manuel de la Torre, los directores técnicos que en su momento también obtuvieron dicha cantidad de trofeos en el máximo circuito del futbol mexicano.

Para que eso ocurra, el Turco debe guiar al Toluca a remontar a los Tigres en la final de vuelta del Apertura 2025, luego de que los de la UANL se impusieron por la mínima diferencia en el encuentro de ida, mismo que se llevó a cabo en la cancha del Estadio Universitario.

Con sus cuatro títulos de Liga MX como estratega, Antonio Mohamed está igualado con Enrique Meza, quien cosechó tres estrellas con el Toluca y una con el Pachuca. El Turco ha ganado todos sus trofeos con distintos clubes, pues lo hizo al frente de Xolos, América, Monterrey y Toluca, al que quiere hacer bicampeón en el Torneo Apertura 2025.

Entrenadores con cinco títulos en la Liga MX

Javier de la Torre (Todos con Chivas en 1961, 1962, 1964, 1965 y 1970)

Manuel Lapuente (Dos con Puebla en 1983 y 1990, dos con Necaxa en 1995 y 1996, y uno con el América en el Verano 2002)

Víctor Manuel Vucetich (Uno con León en 1992, uno con Tecos en 1994, uno con Pachuca en el Apertura 2003, y dos con Monterrey en el Apertura 2009 y el Apertura 2010)

Los trofeos de Antonio Mohamed como DT en la Liga MX

Antonio Mohamed consiguió su primer título como timonel al frente de Tijuana en el Apertura 2012 luego de que Xolos superó por global de 4-1 al Toluca.

El Turco consiguió su segundo trofeo dos años después en su segundo y último torneo con el América, después de un global de 3-1 sobre los Tigres en la definición del Apertura 2014.

El tercer título de Antonio Mohamed como director técnico llegó en el Apertura 2019 en su etapa con el Monterrey, que en aquella ocasión superó en serie de penaltis al América.

El América fue de nueva cuenta la víctima del Turco Mohamed apenas en el Clausura 2025, cuando el argentino logró su cuarto campeonato como entrenador y el primero en el banquillo del Toluca.

EVG