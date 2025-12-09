Así se juega la Concachampions 2026; Inter Miami y Lionel Messi esperan al América

Lionel Messi y el Inter Miami, flamantes campeones de la MLS, podrían tener como primer escollo en la Concachampions 2026 al América. Las Garzas están instaladas automáticamente en octavos de final y una fase después, en cuartos de final, podrían verse las caras con las Águilas del América.

El equipo de Florida espera en la ronda de 16 al ganador de la eliminatoria entre Nashville SC y Ottawa. El América, por su parte, enfrentará al Olimpia. Si los de Coapa avanzan a octavos se verán las caras con los de Tennessee o el conjunto canadiense para definir al contrincante de La Pulga y compañía. En caso de avanzar ambos a cuartos de final, dichos juegos serían entre el 7 y 16 de abril.

The 2026 Champions Cup bracket is set! 🏆 pic.twitter.com/0mFgCTbXgD — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 10, 2025

América e Inter Miami solamente se han enfrentado una vez, lo cual ocurrió a inicios de este año, cuando el 18 de enero igualaron a dos anotaciones en un partido de carácter amistoso que se efectuó en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Así se juega la Concachampions 2026

Dieciseisavos de final

Pumas vs San Diego FC

LA Galaxy vs Sporting San Miguelito

Cruz Azul vs Vancouver FC

Monterrey vs Xelajú

LAFC vs Real España

Nashville SC vs Ottawa

América vs Olimpia

Philadelphia Union vs Defence Force

Tigres vs Forge FC

FC Cincinnati vs O&M FC

Whitecaps vs Cartaginés

Toluca espera rival en la Concachampions 2026

El Toluca, actual campeón de la Liga MX, no disputará la primera fase de la Concachampions 2026 por dicha situación. Los Diablos Rojos

Los Diablos Rojos esperan en la fase de octavos de final al que salga airoso de la eliminatoria entre Pumas y San Diego FC.

Round One is locked in! 🙌 pic.twitter.com/Rx44hG9eD9 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 10, 2025

Pero Toluca e Inter Miami no son los únicos clubes que se saltarán los dieciseisavos de final de la Concachampions 2026, pues también están ya instalados en octavos Seattle Sounders, Liga Deportiva Alajuelense y Mount Pleasant, esto por ser los vigentes monarcas de Leagues Cup, Costa Rica y Jamaica, de manera respectiva.

¿Cuándo comienza la Concachampions 2026?

La Concachampions 2026 se pondrá en marcha el próximo 3 de febrero y llegará a su fin el 26 del mismo mes para dar paso a los octavos de final, a disputarse entre el 10 y 19 de marzo.

Los cuartos de final se efectuarán entre el 7 y 16 de abril, las semifinales entre el 28 de abril y el 7 de mayo, y la gran final el 30 de mayo, una semana después de la definición del Clausura 2026 de la Liga MX.

