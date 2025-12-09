¡OFICIAL! El Atlante regresa a la Liga MX y el Mazatlán desaparece después de cinco años

Este martes 9 de diciembre se dio a conocer que el Atlante volverá a la Liga MX después 11 años jugando en la Liga de Expansión, esta noticia la informó Mikel Arriola en una conferencia de prensa, donde también reveló a la persona que comprara al Mazatlán para que los Potros de Hierro vuelven a la Primera División de México.

El presidente de la Liga MX reveló que el empresario Emilio Escalante será el nuevo dueño del conjunto Cañonero y esta transacción tiene que quedar antes del verano del 2026, para que el Atlante se reincorpore a la Liga MX en el Apertura 2026.

“TV Azteca, actual dueño del certificado del equipo Mazatlán FC de la Liga BBVA MX, ha alcanzado un acuerdo con el empresario Emilio Escalante para la enajenación del certificado. Dicho acuerdo está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones de cierre, autorización y trámites tradicionales para este tipo de operaciones. Se espera que la operación esté totalmente concluida antes del verano del 2026″, dijo al respecto Mikel Arriola en conferencia de prensa.

¿Dónde jugará el Atlante en su regreso a la Liga MX?

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, adelantó que es muy posible que en el regreso del Atlante al máximo circuito en el segundo semestre del próximo año los Potros de Hierro vuelvan a jugar en la capital del país, pues el último año lo han hecho en el Estadio Agustín Coruco Díaz de Zacatepec, Morelos.

“Reglamentariamente ya se dio el primer paso; se presenta la solicitud a la Asamblea, sujeta a condiciones y temas reglamentarios; así se perfecciona y, en caso de que pase, el siguiente paso es que, en todo caso, el club Atlante y Emilio Escalante pidan cambio de sede, eso ocurriría después”, indicó el mandamás de la Liga MX.

De acuerdo con diversos reportes, los Potros de Hierro jugarán como locales en el Estadio Azteca, la que ha sido su casa en diversas ocasiones, la más reciente de ellas de febrero del 2004 a abril del 2007.

¿Cómo le ha ido al Atlante en la Liga de Expansión?

El Atlante ha formado parte de la Liga de Expansión desde que la misma sustituyó al Ascenso MX en el 2020. Los azulgranas jugaban en la liga de plata desde el Torneo Apertura 2014.

El Equipo del Pueblo dejó de formar parte de la Liga MX en el Clausura 2014, certamen en el que descendió de categoría tras quedar en el último lugar en la tabla de cocientes en el periodo 2013-2014.

EVG