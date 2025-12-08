¡Hay reemplazo! Éste es el técnico campeón de la Liga MX que tomaría el lugar de Javier Aguirre tras el Mundial 2026

Parece que Javier Aguirre tiene sus días contados como técnico de la Selección Mexicana y de cara al Mundial 2026 una noticia comenzó a sonar muy fuerte dentro de la Federación Mexicana de Futbol, pues todo indica que el técnico mexicano dejará de ser el estratega de México y un entrenador campeón de la Liga MX tomará las riendas del equipo.

Con información del periodista José Hanan, quien reveló al nuevo entrenador de México, comentó que la FMF ya tiene un plan hecho para el siguiente proceso mundialista, en el cual Javier Aguirre dejará de ser el entrenador de la Selección Mexicana y Rafa Márquez no es la primera opción, sino que elegirían a Antonio Mohamed para que sea el nuevo estratega del Tricolor.

En cuanto termine la Copa del Mundo del 2026, la Federación Mexicana de Futbol le daría las gracias a Javier Aguirre para nombrar a Antonio Mohamed como el nuevo estratega, un técnico que ha sido campeón cuatro veces de la Liga MX y en este Clausura 2025 está en busca de su quinto cetro del futbol mexicano.

Estos son los números de Javier Aguirre con México en el 2025

Javier Aguirre tomó las riendas de la Selección Mexicana en julio del 2024, pero el 2025 fue un año de subidas y bajadas para el entrenador mexicano con el Tricolor, pues de cara al Mundial 2026, los resultados del equipo no fueron los esperados por la afición.

El ‘Vasco’ Aguirre logró nueve victorias, cuatro derrotas y cinco empates en 18 partidos, pero lo que maquilla los pésimos resultados del segundo semestre del año fue que ganó la Copa Oro venciendo en la final a Estados Unidos y le dio su primera Concacaf Nations League a México tras derrotar a Canadá en el partido por el título.

Sin embargo, esos títulos fueron olvidados por la afición mexicana con las últimas derrotas de la Selección Mexicana, las cuales fueron ante Colombia y Paraguay por marcador de 4-0 y 2-1, respectivamente.

¿Qué pasará con Rafa Márquez en la Selección Mexicana?

Con información de la fuente antes mencionada, con la salida de Javier Aguirre y la llegada de Antonio Mohamed a la Selección Mexicana, los equipos tendrán algunos movimientos, pues el ‘Turco’ llegaría al Tricolor y Rafael Márquez se convertiría en el nuevo entrenador de los Rayados, esto para consolidarse como estratega.

La Federación Mexicana de Futbol ya tiene pensada esta maniobra pase lo que pase en el Mundial 2026; aunque México sea campeón del mundo, Javier Aguirre no continuaría en el banquillo del equipo nacional.

Mientras todo esto ocurre, la Selección Mexicana continúa preparándose de cara al Mundial 2026, el cual iniciará el próximo 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca, pero el ruido sobre el futuro del banquillo Tricolor está latente.

