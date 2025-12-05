“Ese es el problema”, la polémica declaración de Javier Aguirre tras el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 llegó a su fin y México ya conoce a los tres rivales que enfrentará en la fase de grupos; sin embargo, Javier Aguirre tuvo una polémica declaración y una dura reacción al último sinodal del Tricolor, pues tendrá que esperar hasta marzo para poder conocer quién será ese contrincante para el último partido.

“Ese es el problema, el del repechaje; yo suponía que alguno nos podía caer; son cuatro equipos europeos y no va a ser; de momento estamos con la incertidumbre; sí está claro que repetiremos la inauguración de 2010. Así es, otra vez y Corea, que lo enfrentamos hace no mucho. Esto, bueno, son rivales que son bien distintos estilos y sobre todo tengo esperando lo del europeo, a ver, a ver quién nos toca”, comentó Javier Aguirre.

La Selección Mexicana es la encargada de inaugurar la Copa del Mundo del 2026 en la cancha del Estadio Azteca el próximo 11 de junio, un encuentro que ya se dio en la inauguración del Mundial 2010 en Sudáfrica.

Estos son los rivales que México enfrentará en el Mundial 2026

México tiene una gran oportunidad para pasar como primer lugar de grupo con los tres rivales que le tocaron, pues muchos de ellos no eran los favoritos dentro de su bombo y quedaron en el sector del Tricolor.

El primero será Sudáfrica; el 11 de junio del 2026, se medirán ante el conjunto africano en la cancha del Estadio Azteca para inaugurar el Mundial del siguiente año, aunque es una gran coincidencia, porque la inauguración de Sudáfrica 2010 fue el mismo día en el que se llevará a cabo el partido en el Coloso de Santa Úrsula.

Después se medirá ante Corea del Sur en la cancha del Estadio AKRON y, para culminar su participación en la fase de grupos, se verán las caras con la selección que salga de uno de los repechajes de UEFA, el cual se dará a conocer en marzo.

Javier Aguirre preocupa a la afición de cara al Mundial 2026

El Mundial del 2026 está a seis meses de iniciar en México, Estados Unidos y Canadá, pero Javier Aguirre preocupa a la afición de la Selección Mexicana de cara al torneo organizado de la FIFA.

Esto ocurre porque el técnico mexicano no consiguió una victoria en el segundo semestre del año, pues después de ganar la Copa Oro en Estados Unidos, México consiguió cuatro empates y dos duras derrotas ante Colombia y Paraguay.

Corea del Sur es una de las selecciones que México enfrentó en una Fecha FIFA, empatando 2-2 con los surcoreanos en Estados Unidos, así que Javier Aguirre ya conoce el sistema de juego de la selección coreana.

DCO