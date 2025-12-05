Confirmado: Estos son los posibles y complicados rivales de México en dieciseisavos de final del Mundial 2026

La Selección Mexicana ya conoce a sus posibles rivales en dieciseisavos de final del Mundial 2026.

México ya conoce a sus tres rivales en la fase de grupos del Mundial 2026, pero también ya sabe cuáles son sus posibles contrincantes en caso de que avance a la ronda de dieciseisavos de final, la primera de la fase de eliminación directa en el torneo.

Si la Selección Mexicana termina en el primer lugar del Grupo A, le tocará enfrentar a un tercer lugar, el cual saldrá de los sectores C, E, F, H o I. Si el Tricolor queda segundo, le tocará enfrentar al segundo del pelotón B, en el que se ubican el también coanfitrión Canadá, además de Qatar, Suiza y un europeo que saldrá de la repesca (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina).

En caso de que México clasifique a dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros lugares, su rival sería el líder del sector E o el ganador del G, en los que los favoritos para terminar primeros son Alemania y Bélgica, de manera respectiva.

Posibles rivales y fechas de México en dieciseisavos de final del Mundial 2026

Si termina primero del Grupo A vs Tercero de Grupos C, E, F, H o I (Martes 30 de junio, Estadio Azteca) Opciones: Costa de Marfil , Ecuador , Curazao , Cabo Verde , Arabia Saudita , Haití o Escocia .

Si termina segundo del Grupo A vs Segundo del Grupo B ( Canadá , Suiza , Qatar o un europeo ( Italia , Irlanda del Norte , Bosnia y Herzegovina o Gales , Domingo 28 de junio en Los Ángeles)

Si termina tercero del Grupo A vs primero del Grupo E (Alemania, Costa de Marfil, Ecuador o Curazo) o G (Bélgica, Egipto, Irán o Nueva Zelanda), Miércoles 1 de julio en Seattle)

México podría jugar dieciseisavos de final en Estados Unidos

La Selección Mexicana disputará sus tres encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026 en suelo nacional, pero a partir de dieciseisavos de final podría dejar el país para seguir su camino en Estados Unidos.

Si México termina líder del Grupo A aseguraría jugar en el Estadio Azteca de la CDMX su compromiso de dieciseisavos de final. Pero si culmina segundo o tercero le tocará trasladarse al vecino del norte.

Los Ángeles (SoFi Stadium) y Seattle (Lumen Field) serían en este caso los estadios de Estados Unidos en los que el Tricolor disputaría su boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

