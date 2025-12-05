Sorteo Mundial 2026 EN VIVO: México conoce su destino, grupos y cruces MINUTO A MINUTO

La Copa del Mundo tendrá partidos interesantes desde la fase de grupos.

Llegó el día para conocer el destino de México y las 42 selecciones ya clasificadas al Mundial 2026. HOY se realiza el sorteo que definirá los grupos y partidos de la primera ronda del magno evento y en La Razón de México te llevaremos EN VIVO y en DIRECTO los mejores y más destacados momentos.

La Copa del Mundo 2026 por primera vez en la historia será organizado por tres países. Las 22 selecciones que disputarán el repechaje en marzo próximo también sabrán contra qué rivales les tocaría jugar en caso de clasificar a la justa veraniega, a la que solamente le falta conocer a sus últimos seis participantes.

Claudia Sheinbaum llega al sorteo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, llega al John F Kennedy Centcer para presenciar el sorteo de la Copa del Mundo 2026. Además, el Gobernador de Guadalajara, Pablo Lemus, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, también se encuentran en el evento.

Llega la comitiva de México al sorteo

La delegación mexicana llegó al John F Kennedy Centcer. Javier Aguirre (Entrenador de la Selección Mexicana), Mikel Arriola Peñalosa (Presidente de la FMF) y Duilio Davino (Director Deportivo de Selecciones Nacionales Varoniles) ya se encuentran en el sorteo de la Copa del Mundo.

El Vasco Aguirre, estratega del Tricolor, comentó: “Me ha tocado estar en cinco ahora (Mundiales). Me da lo mismo (los rivales que toquen), estamos con mucha ilusión, porque me llena mucho y esperemos que nos salga bien todo

“La importancia de conocer rivales. Decidiremos con Javier que nos conviene en los previos al Mundial. Agradecer a Mikel Arriola y los directivos que nos han ayudado con los rivales que hemos querido. Pensar bien en los horarios para armar la logística del Mundial”, comentó Davino.

Otra personalidad del futbol mexicano presente en el sorteo de la Copa del Mundo es el dueño de las Chivas, Amaury Vergara, quien habló sobre la situación que vive Guadalajara como ciudad sede, las obras que se están realizando en Verde Valle, así como el balance del Rebaño Sagrado en el Torneo Apertura 2025.

“Casi listo, faltan unas obras, pero en planeación estamos listos”, dijo sobre los avances en la ciudad de Guadalajara. “Está en obras, ya lo último, pero está todo en plan”, agregó.

Sobre el estado de las instalaciones de las Chivas: “En Verde Valle vamos a arrancar la instalación de una cancha homologada con la cancha del Estadio AKRON, mismo pasto, misma tecnología. Cualquier selección que elija Verde Valle como campamento tendrá esa cancha”, indicó.

De lo que espera en el sorteo de la Copa del Mundo 2026 para México: “Una combinación que nos ponga en zona de reto y nos dé un poco de chance”.

Y sobre lo sucedido con Chivas en la Liga MX: “Estamos tristes, nos dolió la eliminación, pero tengo mucha ilusión con el proyecto, tengo ilusión con el trabajo de mi directiva, de Milito. Es el proyecto que estamos buscando. Vamos a sorprender el siguiente torneo”.

Restricciones para el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 tiene algunas restricciones o condiciones con el objetivo de evitar enfrentamientos prematuros entre potencias y los principales candidatos a coronarse el próximo 19 de julio, cuando termine el magno evento en East Rutherford, Nueva Jersey.

España y Argentina, las mejores selecciones en el ranking FIFA, no podrán verse las caras antes de la final si ambas terminan líderes de sus respectivos grupos.

Estados Unidos no podrá enfrentar a México o Canadá hasta el último juego del Mundial 2026, siempre y cuando las tres selecciones ganen sus respectivos sectores.

Dos equipos de una misma confederación no pueden compartir grupo con excepción de la UEFA, que tendrá 16 representantes en el torneo.

