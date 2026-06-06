New York Knicks vs San Antonio Spurs: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Juego 3 de las Finales de la NBA 2026

Los Knicks llegan al Juego 3 de las Finales de la NBA 2026 con ventaja de 2-0 ante los Spurs.

Los New York Knicks intentarán dar un paso vital para coronarse en la NBA 2026 este lunes 8 de junio, cuando enfrenten a los San Antonio Spurs en el Juego 3 de las Finales, al que llegan con ventaja de 2-0. La sede del duelo es el Madison Square Garden.

El Juego 3 de la serie por el Trofeo Larry O’Brien es la noche del lunes en el Madison Square Garden, donde el presidente Donald Trump estará mirando junto a aficionados dispuestos a pagar casi 10,000 dólares por asientos tan lejos de la cancha que el pívot de los Spurs, Victor Wembanyama, de 2.24 metros, se verá diminuto.

CHILLS FROM GAME 2 pic.twitter.com/HlTmOVWdES — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 6, 2026

¿En qué canal pasan el Juego 3 de las Finales de la NBA 2026?

El Juego 3 de las Finales de la NBA 2026 entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs se celebra este lunes 8 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York. El partido comenzará a las 18:30 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de la señal de Prime Video.

Fecha : Lunes 8 de junio

Hora : 18:30

Estadio : Madison Square Garden

Transmisión: Prime Video

Knicks le tiene tomada la medida a Spurs

Los Knicks insisten en que todavía no están celebrando. Los Spurs insisten en que todavía no están derrotados.

“Cada día, avanzamos poco a poco e intentamos ser lo mejor que podemos ser”, indicó Jalen Brunson, base de los Knicks y héroe en los minutos finales tanto del Juego 1 como del Juego 2, victorias que Nueva York consiguió en el Frost Bank Center de San Antonio para tomar un control absoluto de la serie.

Es pelíc... perdón, cine. 😅🏀 Los 77 segundos finales del Juego 2️⃣ de las #NBAFinals😮‍💨 pic.twitter.com/SyYRjGKBuW — NBA MÉXICO (@NBAMEX) June 7, 2026

“Incluso con la serie como está ahora, el próximo partido, la mentalidad tiene que volver a ser 0-0. Es simplemente como tiene que ser. No puedes estar cómodo. No puedes estar satisfecho con nada. Solo hay que seguir empujando hacia adelante”, agregó la estrella de los Knicks.

Los de la Gran Manzana han ganado 13 partidos consecutivos, la segunda racha más larga de victorias en unos playoffs de una sola temporada en la historia de la NBA, solo detrás de una seguidilla de 15 triunfos de Golden State en la postemporada de 2017. Tienen la oportunidad de ser el primer equipo en la historia de la NBA en atravesar invicto las últimas tres rondas de los playoffs (las semifinales de conferencia, la final de conferencia y las Finales de la NBA).

Contando la final de la Copa NBA, que no se reconoce en la clasificación ni en las estadísticas oficiales de la liga, los Knicks tienen marca de 4-1 contra los Spurs esta temporada. Las cuatro victorias de Nueva York tienen algo en común: los Knicks estuvieron abajo por doble dígito en cada uno de esos partidos.

EVG