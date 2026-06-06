Estados Unidos cae ante Alemania en su última prueba antes del arranque del Mundial 2026; Resumen y goles

Christian Pulisic lamenta una falla en la derrota de Alemania ante Estados Unidos.

Leroy Sané anotó el gol con el que Alemania se impuso 2-1 a Estados Unidos para aumentar su racha a nueve triunfos consecutivos en el último amistoso antes del inicio del comienzo del Mundial 2026, en el que el conjunto de las Barras y las Estrellas es anfitrión junto con México y Canadá.

Kai Havertz puso en ventaja a los tetracampeones del orbe con un cabezazo tras un tiro libre en el segundo minuto, pero Antonee Robinson igualó el marcador al 37′ con una volea de zurda desde la parte alta del semicírculo, después de un tiro de esquina cobrado por Christian Pulisic.

Leroy Sané marcó tras un pase corto de Kai Havertz, con un disparo diagonal entre las piernas de Miles Robinson que pareció desviarse levemente en el defensor y superó al arquero Matt Freese junto al poste más lejano para el 2-1 definitivo en favor de Alemania.

TE RECOMENDAMOS: Otros Deportes MAJA trae el GKA Freestyle Kite World Cup por primera vez a México

Estados Unidos alarga mala racha ante europeos

Estados Unidos, que se ubica en el sitio 16 en el ranking de la FIFA, ha perdido nueve partidos seguidos ante rivales europeos desde 2022.

Los estadounidenses, que serán anfitriones del Mundial por primera vez desde 1994, debutan contra Paraguay el viernes 12 de junio y posteriormente enfrenta a Australia y Turquía. Estados Unidos no había perdido su último partido antes de una Copa del Mundo desde la víspera de Corea-Japón 2002.

Alemania, la décima selección de la clasificación mundial, comienza su paso mundialista contra Curazao el 14 de junio en un grupo que también incluye a Costa de Marfil y Ecuador.

El partido atrajo a un lleno total de 63,636 espectadores en Soldier Field, sede del partido inaugural del Mundial de 1994. Chicago se negó a presentar una candidatura para albergar partidos del Mundial 2026, al citar lo que, según dijo, fue una falta de garantías financieras por parte de la FIFA.

Estados Unidos y Alemania sufren notables ausencias

Estados Unidos jugó sin su principal defensa, Chris Richards, quien está fuera de acción desde que se rompió dos ligamentos del tobillo izquierdo el 17 de mayo.

Alemania no contó con el mediocampista de 18 años, Lennart Karl, descartado para el Mundial 2026 tras lesionarse un muslo en un entrenamiento. Oliver Baumann fue titular en el arco y Manuel Neuer descansó durante su recuperación de un problema en el músculo de la pantorrilla. Freese fue titular en el arco por decimoquinta vez en 18 partidos.

La Mannschaft se adelantó tras una falta de Tyler Adams justo fuera del área penal. Havertz cabeceó el tiro libre de Joshua Kimmich en la parte alta del área chica para su vigésimo segundo gol internacional.

Robinson anotó su quinto gol internacional después de que el intento de despeje de cabeza de Jonathan Tah en el tiro de esquina de Pulisic quedara apenas fuera del área. Robinson celebró con una voltereta lateral y un salto mortal hacia atrás.

EVG