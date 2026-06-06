MAJA trae el GKA Freestyle Kite World Cup por primera vez a México

Por primera vez en la historia, México es sede del Freestyle Kite World Cup (Campeonato Mundial de Kitesurf) más importante del planeta, organizado por la Global Kitesports Association (GKA), que se realiza en el Pacífico. Un evento único que pone al país en el ojo del planeta entero gracias a MAJA.

MAJA, marca mexicana de ropa especializada en moda outdoor y lifestyle funcional, entra por la puerta grande al patrocinio internacional trayendo a Puerto Vallarta este evento, el cual junta a los mejores atletas del mundo dentro de la especialidad.

“Cuando vimos que era un evento de este nivel y con esta exposición de marca internacional, no lo dudamos y dijimos que sí”, reveló el Gerente de BTL de MAJA Sportswear, Jhabiv León, quien habló en exclusiva con La Razón de México sobre los retos que la marca ha atravesado y de la importancia que tiene el país al recibir este torneo.

MAJA Sportswear tra a México la Freestyle Kite World Cup ı Foto: Cortesía MAJA Sportswear

El Hotel Samba Vallarta, Nuevo Vallarta, en Bahía de Banderas, es el escenario del primer Campeonato Mundial de Kitesurf, que es un modalidad de freestyle de kitesurf en donde los atletas aprovechan el viento para impulsarse con una cometa y realizar maniobras aéreas y acrobacias extremas sobre el agua.

MAJA es una marca de ropa 100% mexicana fundada en 2019. El diseño de sus prendas es apto para un estilo casual y deportivo, por lo que la GKA se fijó en ellos para traer este certamen, que Jhabiv León calificó como la F1 de su ramo, esto por la presencia y prestigioso que tiene.

“Este evento es como la Fórmula 1. Es un circuito internacional donde viene en atletas de gran calibre y MAJA se alinea con los valores de este deporte”, comentó Jhabiv León.

“MAJA nace en el mar, en Sinaloa, entonces va muy acorde con lo que transmite y sobre todo a la importancia que tiene que el mundo vea que México aporta, proyecta y sostiene este tipo este tipo de eventos de calibre mundial”, añadió el gerente de BTL de Maja.

A su vez, León explicó que entre los retos más importantes para la realización de este campeonato se encuentra la falta de difusión, pues los fans en México son más de “deportes tradicionales con el futbol”.

“En deportes de agua el gran reto es la convocatoria. Hay que proyectar que se puede realizar eventos de este calibre y traer gente de otros países... tenemos la infraestructura para atender los eventos, pero el reto es la convocatoria para que la gente se anime a venir”, agregó el vocero.

Maja, cuenta el gerente de BTL Jhabiv León, surge de la mente del fundador José Ignacio Nicolás, quien tiene la “sensación de crear comunidad” y que da el nombre a la marca por una lacha que tenía.

MAJA Sportswear ı Foto: Cortesía MAJA Sportswear

“Él inicialmente personalizaba sus camisas y empezaron a pedirse entre sus conocidos, llamaron la atención y nació el interés por hacer una primera tanda debido a que ya se los estaban pidiendo mucho”, explica.

José Ignacio Nicolás “se acercó a dos personas; Adrián Espinosa, quien es el actual director de marketing y Esteban Tamayo, el diseñador de ropa. Les platicó la idea, se animaron a hacer estas prendas adecuándose los patrones naturales del Pacífico y cuando salieron a la venta se vendieron muy rápido”, agregó León.

En solo 7 años, la marca ha logrado una gran expansión, operando actualmente 118 tiendas físicas con presencia en los 32 estados del país. “La primera sucursal se inauguró en Mazatlán. A partir de ahí fue un éxito y yo creo que todo nace porque es una marca mexicana de calidad mundial con un storytelling que cuenta todo lo que tiene México”.

aar