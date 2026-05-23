¡OFICIAL! Alejandro Zendejas al Mundial 2026, el jugador del América está en la lista de Estados Unidos

El Mundial 2026 se acerca y los tres países anfitriones aún no han presentado su lista final de 26 futbolistas, pero en las últimas horas comenzó a sonar el nombre de Alejandro Zendejas, que parece que, después de no ser convocado en las últimas fechas FIFA, el jugador del América será requerido por Mauricio Pochettino para disputar el torneo internacional.

Con información de The Guardian, Alejandro Zendejas ya tiene su lugar asegurado en la lista final de Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo del 2026 y vivir su primera experiencia mundialista con la escuadra de las barras y las estrellas.

Alejandro Zendejas 🇺🇸 (28) formará parte de la lista de 26 futbolistas que Mauricio Pochettino llevará a la Copa del Mundo del 2026.



El jugador del América estaría más cerca que nunca de jugar su primer Mundial con Estados Unidos.🏆✅



Híper merecido.



Vía:@MLSist pic.twitter.com/0o6GAvPyCJ — Julio Rodríguez (@julioordz10) May 23, 2026

¿Cuándo fue la última vez que Alejandro Zendejas jugó con Estados Unidos?

Alejandro Zendejas fue borrado por Mauricio Pochettino en los últimos partidos amistosos de la escuadra de las barras y las estrellas, por lo que se esperaba que el delantero del América estuviera fuera de la lista final para el Mundial 2026.

La última vez que Alex Zendejas fue convocado con Estados Unidos fue en la fecha FIFA de septiembre del año pasado, cuando los estadounidenses se vieron las caras con Corea del Sur y Japón. En los dos partidos el mexicoamericano tuvo actividad y ante los nipones fue titular.

El ariete de 28 años marcó un gol ante Japón en el primer tiempo del compromiso con asistencia de Maximilian Arfsten; después de eso, no volvió a ser convocado y Estados Unidos jugó seis encuentros amistosos más sin la presencia de Alejandro Zendejas.

Alejandro Zendejas es de los mejores jugadores de la Liga MX

A pesar de su lesión que lo mantuvo fuera durante el inicio del Clausura 2026, Alejandro Zendejas demostró que es una pieza fundamental en el esquema de André Jardine y uno de los mejores jugadores de la Liga MX en la actualidad.

En la última campaña de la Liga MX, el delantero mexicoestadounidense anotó seis goles y dio cuatro asistencias, además de que jugó 12 partidos, incluyendo la liguilla del futbol mexicano.

En el compromiso de vuelta de los cuartos de final ante los Pumas, firmó un doblete y consiguió el empate para que el América se metiera al partido de nuevo, aunque al final quedaron eliminados por la posición en la tabla.

DCO