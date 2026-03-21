Pumas vs América: Revive el último Clásico Capitalino en el que Alejandro Zendejas se convirtió en Lionel Messi

Este fin de semana se juega una edición más del Clásico Capitalino entre América y Pumas, una de las rivalidades más pasionales de la Liga MX, pero la última vez que estos dos clubes se enfrentaron en el torneo local, Alejandro Zendejas convirtió una anotación al puro estilo de Lionel Messi.

Fue un 27 de septiembre del 2025 cuando la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes recibió a las Águilas y los auriazules en la Jornada 11 del Apertura 2025, compromiso que terminó 4-1 a favor del equipo de André Jardine.

En aquel encuentro, Jorge Ruvalcaba inauguró el marcador en el primer tiempo al minuto 34, pero en la segunda mitad el América terminó por humillar a los Pumas; con un autogol de Álvaro Angulo, anotación de Raúl Zúñiga y el doblete de Alejandro Zendejas, fue como el conjunto de Coapa se llevó la victoria.

Alejandro Zendejas recordó el gol de Lionel Messi al Real Betis

Durante el encuentro entre el América y los Pumas la temporada pasada, el marcador se encontraba 2-1 a favor de los azulcremas, pero en el minuto 73 de juego, Alejandro Zendejas sorprendió a la afición con un tremendo golazo al puro estilo de Lionel Messi.

El delantero mexicoestadounidense r ecibió la pelota en los linderos del área, se acomodó a su pierna hábil y, con un sombrerito colocado al segundo poste, terminó de vencer a Keylor Navas, que solo vio pasar la pelota por encima de él.

En ese momento las redes estallaron con la anotación de Alejandro Zendejas, pues fue muy parecida a la que logró Lionel Messi en un partido de LaLiga de España contra el Real Betis.

¡HOY JUEGA EL AMÉRICA! 🦅💥



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Pumas llega mejor que el América en la tabla general

El América no ha tenido su mejor torneo desde la llegada de André Jardine al conjunto de Coapa y los Pumas han mejorado muchísimo su funcionamiento con la ayuda de Efraín Juárez, que poco a poco hace ver mejor a los Universitarios.

Antes de medirse en la cancha del Estadio Olímpico Universitario las Águilas están en la octava posición con 17 puntos, mientras que los Pumas están en el quinto escalón de la clasificación con 20 unidades y una victoria de cualquier escuadra podría darles una mejoría en la general.

Sin embargo, también los Universitarios buscan ganarle a su acérrimo rival, pues en las últimas ediciones del Clásico Capitalino, los de la UNAM solo presumen tres victorias.

DCO