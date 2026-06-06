¿Dónde ver EN VIVO Y GRATIS a Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco de F1?

Un carro de Cadillac en la qualy del GP de Mónaco de F1

Se disputa la sexta carrera de la Temporada 2026 de la Fórmula 1, que es el Gran Premio de Mónaco, en donde el mexicano Checo Pérez tendrá una dura carrera, pues saldrá desde la posición 18 en un circuito en donde es muy complicado rebasar.

La pole para la cita en el Principado fue para Kimi Antonelli, quien es el favorito para ganar no solo la carrera, sino que justo ahora es el favorito al título de la máxima categoría del deporte motor.

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El italiano de 19 años llega a la carrera del domingo con la posibilidad de extender sus rachas de victorias, personal y la de Mercedes, y estirar su ya impresionante ventaja de 43 puntos en la clasificación.

¿Dónde ver el Gran Premio de Mónaco de F1?

El Gran Premio de Mónaco de F1 inicia este domingo a las 7:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de Sky Sports.

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Checo Pérez habla sobre su fallida qualy

Checo Pérez, el volante mexicano de Cadillac, quedó eliminado en Q1, aunque estuvo muy cerca de entrar a la siguiente ronda. “Fue fue una clasificación muy cerrada. Ha sido la vez que más cerca hemos estado de entrar a la Q2″, dijo.

Checo sabe muy bien lo que es correr en Mónaco, pues en 2022 ganó la carrera con Red Bull. El mexicano más que nadie conoce el circuito callejero, en donde considera que se puede marcar diferencia con las habilidades del conductor.

“Siempre he creído que aquí, en Mónaco, el piloto puede marcar una diferencia un poco mayor que en otros circuitos. Pienso que hoy logramos hacerlo, pero desafortunadamente no fue suficiente para meternos en la Q2″, indicó.

Post-Quali debrief with the duo 🫡 pic.twitter.com/XHylw8jnw7 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) June 6, 2026

A pesar que las sensaciones en la clasificación no fueron las mejores, Pérez Mendoza dijo que buscarán aprovechar las oportunidades que se le presenten en la cita. “Lo volveremos a intentar mañana. Veremos qué oportunidades nos trae la carrera y a partir de ahí trataremos de aprovecharlas”, apuntó.

Para terminar, Checo, quien vive su primera campaña en Cadillac, dijo que fue realmente difícil la qualy. “Sacamos el máximo de lo que tenemos, la ventana es muy angosta. Hicimos algunos cambios y terminamos bloqueando mucho las llantas delanteras. Logré completar la vuelta, aunque fue realmente difícil”, dijo.

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