Automovilismo

Andrea Kimi Antonelli gana la pole y saldrá primero en el GP de Mónaco de F1; Checo Pérez es 18

El piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli ganó la pole para el Gran Premio de Mónaco de F1; Checo no tuvo una gran qualy

Kimi Antonelli gana la pole del GP de Mónaco de F1
Kimi Antonelli gana la pole del GP de Mónaco de F1 Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

El piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli ganó la pole para el Gran Premio de Mónaco de F1. El italiano empezará en la primera línea por sexta carrera consecutiva, incrementando su buen momento en la categoría reina del automovilismo.

El segundo lugar fuera para Max Verstappen, volante de Red Bull, y el tercero para Lewis Hamilton, de Ferrari. Posiblemente, y si es que no hay banderas rojas u otros contratiempos, estos pilotos sean los mismos del podio en la carrera, pues en Mónaco no hay muchos adelantamientos.

Por su parte, Checo Pérez terminó en el lugar 18 de la parrilla de salida y tendrá una durísima prueba en Mónaco, carrera que ganó en 2022 cuando era piloto de Red Bull.

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