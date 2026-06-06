El balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya fue presentado y, además de su llamativo diseño, una de las preguntas que más se hacen los aficionados es quién estuvo detrás de su creación.

El esférico, llamado TRIONDA, fue desarrollado por la marca deportiva Adidas en colaboración con la FIFA para la edición mundialista que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Quién diseñó el balón del Mundial 2026?

Hasta ahora, ni Adidas ni la FIFA han revelado el nombre de un diseñador específico responsable del TRIONDA.

El balón fue resultado del trabajo conjunto de los equipos de diseño, innovación e ingeniería de Adidas, empresa que ha fabricado los balones oficiales de la Copa del Mundo desde 1970.

La compañía alemana trabajó durante varios años en el desarrollo del esférico con el objetivo de combinar tecnología de última generación con elementos visuales que representaran a los tres países anfitriones del torneo.

¿Cómo surgió el diseño del TRIONDA?

El diseño del balón está inspirado en la unión entre México, Estados Unidos y Canadá, las tres naciones que organizarán el Mundial 2026.

Por ello, el TRIONDA incorpora colores y símbolos representativos de cada país. Entre ellos destacan una hoja de arce roja por Canadá, un águila verde por México y estrellas azules que hacen referencia a Estados Unidos.

Además, los cuatro paneles que conforman el balón crean una figura triangular en el centro, un detalle que simboliza la colaboración entre las tres sedes mundialistas.

El Mundial 2026 será el primero en la historia que contará con tres países anfitriones y también marcará el debut del formato de 48 selecciones.

Por ello, Adidas apostó por un diseño que reflejara la identidad compartida de México, Estados Unidos y Canadá, convirtiendo al TRIONDA en uno de los símbolos más importantes de la próxima Copa del Mundo incluso antes de que inicie el torneo.

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MSL