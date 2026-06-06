¿Qué uniforme usará México en el Mundial 2026? Así luce completo

La cuenta regresiva para el Mundial de 2026 continúa y uno de los temas que más interés ha generado entre los aficionados es el uniforme que utilizará la Selección Mexicana durante la justa que organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

En los últimos meses se han dado a conocer imágenes y detalles de las tres equipaciones que tendría disponibles el Tri para la Copa del Mundo:

La tradicional camiseta verde

un uniforme blanco como visitante

una tercera opción en color negro

Además, de contar ya con la distribuir México estos uniformes en sus partidos de la fase de grupos.

Camisetas de la Selección MX ı Foto: X: @miseleccionmx

¿Cuáles son los uniformes que presentados por la selección mexicana?

La camiseta verde volverá a ser la principal carta de presentación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

El diseño recupera uno de los colores más representativos en la historia del combinado nacional y presenta detalles inspirados en la identidad cultural del país.

La equipación se complementa con short blanco y calcetas rojas, retomando los colores de la bandera mexicana.

Este sería el uniforme que México utilizaría en el partido inaugural ante Sudáfrica.

El uniforme alternativo apuesta por una base blanca con detalles en verde y rojo.

El diseño incorpora patrones inspirados en elementos de la cultura mexicana y busca ofrecer una imagen más elegante y moderna para los encuentros en los que el Tri no pueda vestir de verde.

La equipación se completa con short blanco y calcetas negras, con unas franjas de color verde y rojo.

Esta camiseta podría ser utilizada en el duelo ante República Checa durante la fase de grupos.

La tercera equipación es, quizá, la que más comentarios ha generado.

Se trata de una camiseta negra con detalles artesanales desarrollada en colaboración con la marca mexicana Someone Somewhere. El diseño incorpora bordados inspirados en el trabajo textil de comunidades mexicanas, un elemento poco habitual en uniformes mundialistas.

El conjunto incluye short y calcetas negras, ofreciendo una imagen distinta a las tradicionales equipaciones del Tri.

Esta camiseta sería utilizada en el encuentro frente a Corea del Sur.

¿Qué uniforme usaría México en cada partido?

De acuerdo con la información difundida, la distribución de uniformes para la fase de grupos sería la siguiente:

México vs Sudáfrica: uniforme verde.

México vs Corea del Sur: uniforme negro.

México vs República Checa: uniforme blanco.

Más allá de los colores, las tres equipaciones comparten un objetivo: reflejar distintos aspectos de la identidad mexicana.

Mientras la camiseta verde mantiene viva una tradición histórica de la Selección Nacional, las versiones blanca y negra incorporan elementos culturales y de diseño que buscan proyectar una imagen moderna de México ante el mundo.

Con el Mundial 2026 a menos de una semana, los uniformes del Tri ya forman parte de la conversación entre los aficionados que esperan ver a la selección disputar la Copa del Mundo en casa.

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MSL