¿Qué significa Trionda el nombre del balón del Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene un protagonista más allá de las selecciones participantes. Se trata del TRIONDA, el balón oficial que se utilizará en el torneo que organizarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá.

Desde su presentación, uno de los aspectos que más curiosidad ha despertado entre los aficionados es el significado de su nombre, que está directamente relacionado con la histórica edición mundialista que se celebrará por primera vez en tres países anfitriones.

¿Qué significa TRIONDA?

De acuerdo con la FIFA, el nombre TRIONDA puede interpretarse como “tres olas” y está formado por dos elementos: “Tri”, en referencia a los tres países sede del Mundial 2026, y “Onda”, una palabra asociada al movimiento y a las formas onduladas que inspiran el diseño del balón.

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El concepto busca representar la unión entre México, Estados Unidos y Canadá, que compartirán la organización de la Copa del Mundo más grande en la historia del torneo.

El TRIONDA destaca por su combinación de colores rojo, verde y azul, los cuales representan a las tres naciones organizadoras. Además, incorpora símbolos característicos de cada país:

Una hoja de arce roja por Canadá.

Un águila verde por México.

Una estrella azul por Estados Unidos.

Los cuatro paneles que conforman el balón se unen en el centro formando un triángulo, un guiño a la alianza entre las tres sedes mundialistas.

El Mundial 2026 marcará varios hitos para la FIFA. Será la primera Copa del Mundo organizada por tres países y también la primera en contar con 48 selecciones participantes.

Por ello, el nombre TRIONDA busca reflejar precisamente esa unión histórica entre México, Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en uno de los símbolos más representativos de la justa mundialista incluso antes de que ruede el balón en las canchas.

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MSL