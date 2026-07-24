Franco Colapinto estalla contra fans de España tras la final del Mundial 2026: “es una vergüenza”

El piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, no quedó muy contento con la derrota de su selección, Argentina, en la gran final de la Copa del Mundo 2026, pues tras la conquista de España lanzó una serie de comentarios en contra de los fans ibéricos.

“¿La proliferación de las camisetas españolas durante la Copa del Mundo? De repente empezaron a llevarlas cuando ganaron, y no antes. Es algo vergonzoso. Ni siquiera tienen canciones para cantar”, dijo el volante nacido en Pilar, una ciudad del noroeste de la provincia argentina de Buenos Aires.

A colapinto se le paso la lengua mientras hablaba del mundial y lo tuvieron que frenar jsjsj



-"Quieren festejar y no tienen ni letra para cantar el himno, trataron de quemar una bandera Argentina y no podian"



-basta basta pic.twitter.com/UwUpXBBlE3 — ElBuni (@therealbuni) July 23, 2026

Como buen argentino, Colapinto es aficionado al futbol y quedó un poco caliente por el triunfo de 1-0 de España sobre Argentina en la final de Norteamérica 2026. El conductor de F1 criticó fuertemente a los aficionados rivales por su manera de apoyar, tachando como una vergüenza el que no tengan cánticos.

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“Son campeones merecidos, pero espero que mejoren un poco sus canciones. Tienen que ser más creativos, porque fueron aburridas. Somos dos países latinos, y eso es maravilloso, pero hay diferencias que hacen que parezca que somos enemigos”, agregó.

El volante de Alpine sí explicó que no le gusta que la rivalidad en la cancha se ha transformado en una especie de guerra, esto porque un grupo de aficionados de España estaban intentado quemar una playera de Argentina.

Juan: “sabes que yo no veía muchas remeras de España durante todo el mundial y aparecieron hoy en la sala de prensa un montón.”



Franco: “ahora de golpe se la ponen cuando ganan, no tienen ni canción para cantar aparte estaban quemando una remera de Messi y no les prendía fuego.”… pic.twitter.com/cHVVRK1TSo — Guada🇦🇷☀️ ً (@francopoints) July 23, 2026

“Messi jugó para el Barcelona y le dio a la afición española muchos momentos felices, pero ahora parece que es una guerra entre dos países, y eso no es bonito. Y no creo que quemar las camisetas de Messi sea algo correcto”.

Por otro lado, el piloto español Carlos Sainz comentó que en general la experiencia de la Copa del Mundo 2026 fue buena, pero que la pasión que el deporte despierta puede transformar a las personas.

“El Mundial en sí fue genial en Estados Unidos, México y Canadá, así que creo que fue un gran evento. Al fin y al cabo, solo es futbol. La vida sigue. Es un partido de la Copa del Mundo, somos campeones del mundo, es genial, pero la gente se toma el futbol tan a pecho que a veces es una locura ver la pasión que le tienen. Lo disfruté, me divertí viéndolo, gran victoria, y la vida continúa y todo sigue.”

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