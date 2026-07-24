Isaac del Toro termina séptimo en la etapa 19 del Tour de France y se mantiene en la tercera posición general

El ciclista mexicano Isaac del Toro terminó en séptimo lugar de la etapa 19 del Tour de France 2026, resultado que le permite estar en la tercera posición general. El Torito culminó a +2:41 de su coequipero Tadej Pogacar, ganador de la etapa.

¡ISAAC DEL TORO DEFIENDE SU TERCER LUGAR EN LA GENERAL! 🇲🇽



Gran jornada del ciclista mexicano en la etapa 19 del Tour de France y aumentó 4 segundos más a su ventaja sobre Seixas en la lucha por el maillot blanco 👏



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Isaac del Toro concedió +0:12 a Remco Evenepoel, segundo, pero el de Ensenada le ganó +0:04 a Paul Seixas, quien es cuarto de la general. Además, el azteca mantiene el maillot blanco de jóvenes.

Mañana en el Tour de France vendrá una última etapa de alta montaña en Alpe d’Huez, una buena oportunidad de lograr un buen tiempo para recortar tiempo con Pogacar y mejorar su distancia con su más cercano perseguidor.

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