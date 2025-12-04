¿Quieres comprar el álbum del Mundial 2026? Aquí te contamos TODO lo que debes saber sobre el lanzamiento

El Mundial 2026 está a poco menos de seis meses de iniciar y, como ya es una costumbre cada cuatro años, la marca Panini ya presentó cómo será la portada del álbum de la Copa del Mundo, el cual podrán conseguir muy pronto los aficionados para comenzar con la euforia de coleccionar estampitas.

Además de que la Copa del Mundo 2026 será histórica al ser la primera en ser albergada por tres países y se disputará entre 48 selecciones, el álbum del Mundial 26 también será el más grande de la historia a nivel de selecciones.

Los aficionados podrán disfrutar de 980 estampitas para coleccionar y tendrán que llenar 112 páginas si quieren completar el álbum, siendo el más grande en la historia de los Mundiales, además de que cada paquete contendrá siete figuritas y, como siempre, se venderán tanto sobres como la caja para los aficionados.

¿Cuándo sale a la venta el álbum del Mundial 2026?

La marca italiana Panini dio a conocer que el álbum del Mundial 2026 saldrá a la venta en “los próximos meses”, ya que aún faltan que se definan los seis cupos restantes, los cuales se repartirán en el Repechaje Intercontinental y en el Repechaje de UEFA.

Estos seis puestos en la Copa del Mundo se otorgarán en marzo del 2026; en esa fecha será cuando Panini confirme el día del lanzamiento del álbum, a tres meses de iniciar el Mundial en nuestro país, que podría ser en abril cuando los aficionados puedan adquirir el libro de estampitas.

El costo del álbum podría subir un poco en relación con el del Mundial de Qatar 2022, pues en aquella ocasión tenía 670 estampas y esta vez tendrá 980, 310 láminas más que en el Mundial pasado. Así que los coleccionistas tendrán que adquirir más sobres o cajas para poder completar el álbum. La preventa será el 10 de diciembre.

Las tres sedes del Mundial 2026 tendrán su propio álbum

En el video que publicó Panini en sus redes sociales, se pueden ver diferentes cromos de los pasados Mundiales como Diego Maradona, Rivaldo, Thierry Henry y Lionel Messi; en ese momento la cámara se levanta y en un tipo de explosión aparece la portada del nuevo álbum para la Copa del Mundo del 2026.

Además, la marca italiana confirmó que existirán diferentes versiones de este álbum para cada una de las sedes de la Copa del Mundo, así que mínimo habrá cuatro modelos diferentes, aunque la versión internacional ya fue presentada, fuera de las que saldrán a la venta en México, Estados Unidos y Canadá.

Cabe recalcar que, como cada cuatro años, sale la versión del álbum de pasta suave y también el de pasta dura, claramente el segundo con un mayor precio, pero con mayor durabilidad por los materiales.

