¡Es un hecho! Claudia Sheinbaum, Donald Trump y el primer ministro de Canadá estarán en el sorteo del Mundial 2026

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, confirmaron su asistencia al sorteo del Mundial 2026 de la FIFA, el cual tendrá como sede el Centro Kennedy en Washington, D.C., Estados Unidos, este viernes 5 de diciembre.

Los tres jefes de Estado de los países anfitriones del magno evento darán la bienvenida a los miles de millones de aficionados que acudirán a las 16 ciudades anfitrionas del mismo entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo.

Heads of Government from FIFA World Cup 2026™ host countries confirm their attendance for the Final Draw in Washington DC



🔗https://t.co/UK97UQOB5K pic.twitter.com/Uc3eHy9Shq — FIFA Media (@fifamedia) December 4, 2025

Claudia Sheinbaum fue la última de los tres en confirmar su asistencia al sorteo del Mundial 2026, evento en el que las 42 selecciones ya clasificadas al mismo conocerán sus rivales y destino en la competencia futbolística más importante del orbe.

TE RECOMENDAMOS: Regresa a la Fórmula 1 El monoplaza de Checo con Cadillac será revelado en el Super Bowl LX

Claudia Sheinbaum conocerá el destino de México en el Mundial 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum presenciará en vivo el momento en el que salga del bombo 3 la selección que disputará contra México el partido inaugural del Mundial 2026 el próximo 11 de junio en la cancha del renovado Estadio Azteca.

El equipo dirigido por Javier Aguirre también conocerá a su contrincante del bombo 2, el que tiene a las mejores selecciones después de las cabezas de serie, mientras que el del bombo 4 es muy factible que salga de una de las selecciones que disputarán el repechaje en marzo, pues de ese bolillero no le pueden tocar Haití ni Curazao por formar parte de la Concacaf.

Al igual que México, Estados Unidos y Canadá también son cabezas de serie por su calidad de anfitriones del Mundial 2026. El equipo de las barras y las estrellas estará en el Grupo D, mientras que el equipo de la hoja de maple estará en el B.

The journey begins tomorrow! Don't miss it. 🏆



Visit https://t.co/zJTWWlwshQ to find out where you can watch the Draw in your territory. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 4, 2025

Mundial 2026, el primero en tres países

La Copa del Mundo del 2026 será la primera que se lleve a cabo en tres países, con México, Estados Unidos y Canadá como coorganizadores.

El único Mundial hasta la fecha organizador por más de una nación fue el del 2002, con Corea y Japón como sedes de la que fue también la primera justa realizada en el continente asiático y también fuera de Europa y Asia.

La otra novedad del Mundial 2026 es que será el primero en el que participen de 48 selecciones, un incremento de 16 equipos en comparación con los 32 que jugaron de Francia 1998 a Qatar 2022.

EVG