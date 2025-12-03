Monterrey vence a Toluca por la mínima y el bicampeonato está en peligro; resumen y goles

Monterrey continúa en plan grande en la liguilla y en el partido de ida de las semifinales del Apertura 2025 logró sacar la ventaja por la mínima ante el Toluca, para poner a temblar a los Diablos Rojos, pues el bicampeonato del equipo de Antonio Mohamed está en peligro después de este resultado.

El cotejo que se llevó a cabo en el Estadio BBVA estuvo abierto durante los 90 minutos, con los Rayados y los choriceros buscando el arco rival para irse en ventaja sobre su rival, pero fueron los pupilos de Doménec Torrent los que lograron abrir el marcador y aguantar las embestidas de Paulinho y compañía.

La jugada de mayor peligro en el primer tiempo antes del gol fue al minuto 37 de tiempo corrido, cuando Jesús ‘Tecatito’ Corona recibió la esférica solo en el área del Toluca y encaró a Hugo González, sacó un disparo con la pierna izquierda, pero una mano salvadora del arquero mexicano mantuvo su arco invicto.

Al minuto 39 de juego, el ‘Tecatito’ Corona volvió a aparecer, pero ahora por la banda derecha. El delantero mexicano mandó un centro al corazón del área y, con un gran movimiento, Germán Berterame logró quitarse su marca para rematar solo de cabeza y poner el primer tanto para los Rayados.

El naturalizado mexicano logró su onceavo gol en el torneo y darle la ventaja al Monterrey para la vuelta de las semifinales, partido que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Nemesio Díez el próximo sábado 6 de diciembre.

La segunda parte fue completamente para los choriceros, pues no dejaron de insistir contra la portería de Luis Cárdenas, aunque el portero mexicano salió con suerte a disputar el partido, pues hasta los postes lo ayudaron a mantener su arco en cero.

Los Diablos Rojos tuvieron dos oportunidades claras de gol que casi terminan en el fondo de la red. La primera fue al minuto 81 de juego, cuando Paulinho remató en el área chica frente a Cárdenas, pero el poste del arquero le regresó la pelota a sus manos para seguir arriba en el marcador.

En el 86′ de tiempo corrido, Marcel Ruiz entró al área solo y de tres dedos puso la pelota al poste más lejano de Luis Cárdenas; aunque pegó en el metal, la esférica le regresó al mediocampista mexicano y volvió a rematar frente al guardameta azteca, aunque atajó la pelota y Ricardo Chávez sacó la número cinco en la línea de gol.

Cabe recalcar que los actuales campeones de la Liga MX llevan 180 minutos sin poder anotar gol, pues en el cotejo de vuelta ante Juárez no pudieron vencer el arco de Sebastián Jurado y ahora en las semifinales vuelven a quedarse sin marcar frente a su rival.

