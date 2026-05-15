Así se vivió la visita de Javier Aguirre a Monterrey previo al Mundial 2026 (FOTOS)

Las celebridades que estuvieron en el panel en Monterrey.

La Host City Monterrey 2026 y la Federación Mexicana de Futbol intercambiaron ideas de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La expectativa de triunfo de la afición de México va acorde con el compromiso de toda una organización que busca dejar huella profunda en Monterrey, conclusiones que dejó el Panel Mundialista, preámbulo del arribo de la máxima justa del futbol.

A poco menos de un mes del arranque de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, dicho foro llevado a cabo en el Estadio Monterrey, concentró a la Host City Monterrey 2026 y la Federación Mexicana de Futbol en diálogo que afrontó diversos temas relacionados con la organización por parte de la sede regiomontana, y el panorama deportivo del ‘Tri’ en la competencia.

Las celebridades del panel posando con la bufanda de Monterrey. ı Foto: Cortesía FMF

Mikel Arriola, Comisionado de la FMF; Javier Aguirre, director técnico de la Selección Nacional de México, Pedro Esquivel, Presidente de Administración Club de Futbol Monterrey y Alejando Hütt, Host City Manager de Monterrey, destacaron la trascendencia del magno evento desde cada perspectiva.

Mikel Arriola destacó el impacto esperado y positivo que dejará el Mundial a nuestro país en materia social y de captación.

“Estamos muy felices de estar en Monterrey. En el Repechaje se dio una probadita de lo bien que se hizo en todos los aspectos la organización. Este Estadio (Monterrey) compite con cualquier estadio del mundo”, dijo el Comisionado de la FMF, Mikel Arriola.

Mikel Arriola y Javier Aguirre en el Estadio BBVA. Fotos: Cortesía FMF

Javier Aguirre expresó que “a todos nos gusta el futbol, es nuestro país y estamos muy ilusionados porque (el Mundial) es en casa. No he tenido mejor experiencia en mi vida que el mundial en casa. Esto, se ha contagiado en los jugadores, la afición y los medios. Estamos muy enfocados en el primer partido, el 11 de junio, estamos juntos. Sabemos que una nación está detrás de nosotros”.

“Esta Copa del Mundo tenía que dejar un legado. El compromiso de la Ciudad Sede de Monterrey es que el legado se convierta en una realidad. La Copa del Mundo es esa oportunidad. Nuestro compromiso es que nuestro legado sea tangible y se convierta en un referente para futuras Copas del Mundo”, manifestó el Host City Manager Alejandro Hütt.

Monterrey albergara cuatro partidos de la Copa del Mundo en su estadio, los cuales serán: Suecia vs. Túnez, Túnez vs. Japón, Sudáfrica vs. Corea del Sur y un partido de dieciseisavos de final entre el primero del Grupo F vs. el segundo del Grupo C.

DCO