San Antonio Spurs elimina a Timberwolves de los playoffs de NBA y vuelven a final de conferencia tras 9 años

Los Spurs llegan a la final de conferencia en la NBA.

Stephon Castle anotó 32 puntos y capturó 11 rebotes para encabezar otra actuación dominante del perímetro, y Victor Wembanyama y los Spurs de San Antonio arrollaron 139-109 a los Timberwolves de Minnesota para avanzar a la Final de Conferencia del Oeste.

De’Aaron Fox sumó 21 puntos y nueve asistencias, en tanto que el novato Dylan Harper aportó 15 puntos desde la banca para los Spurs, que vuelven a la Final de Conferencia tras nueve años de espera, aunque se medirán al mejor equipo de la temporada, el Oklahoma City Thunder.

Tras resolver la semifinal de la Conferencia Oeste en seis duelos, San Antonio se medirá con el campeón defensor Oklahoma City. El primer partido de la final de conferencia está programado para el próximo lunes 18 de mayo por la noche.

El Thunder llegará con más descanso al primer encuentro ante los San Antonio Spurs, ya que el equipo comandado por Shai Gilgeous-Alexander barrió sus dos primeras series de los playoffs de la NBA, la primera ante los Phoenix Suns y después contrab, dejando fuera a LeBron James y compañía del certamen.

Los San Antonio Spurs solo perdieron dos partidos en la serie ante Minnesota, pero en uno de esos encuentros, Victor Wembanyama se vio envuelto en un problema al soltar un codazo a su rival y ser suspendido por su acción en la duela.

The Spurs win Game 6 on the road and advance to the Western Conference Finals for the first time since 2017!



They will take on the Thunder in the WCF.



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Del otro lado de la llave, aún no está definida la Final de Conferencia del Este, pues la serie entre los Detroit Pistons y los Cleveland Cavaliers se encuentra 3-3 y todo se definirá el domingo 17 de mayo en el Juego 7 de este enfrentamiento en el Little Caesars Arena. Los New York Knicks ya esperan en la siguiente fase.

El actual campeón de la NBA, el Oklahoma City Thunder, sigue con vida en el certamen y buscarán llegar a las Finales para pelear por el bicampeonato de la National Basketball Association. La última vez que un equipo ganó el título en dos temporadas consecutivas fueron los Golden State Warriors en las temporadas 2017 y 2018.

DCO