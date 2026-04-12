Así se jugarán los playoffs de la NBA; conoce fechas, enfrentamientos y los equipos clasificados

La NBA llega a la fase más emocionante de la temporada, los playoffs, y ya se conocieron a los 20 equipos clasificados a este torneo, aunque seis de ellos van directo al cuadro principal y los otros cuatro tienen que disputar el play-in si quieren acceder a la fase final.

Oklahoma City Thunder y los Detroit Pistons son los equipos favoritos de la Conferencia Oeste y Este, respectivamente, pues culminaron la temporada regular en el primer lugar de la tabla general, lo que les asegura enfrentarse a uno de los equipos que salgan del play-in.

Mientras que el segundo puesto de cada conferencia fue para los San Antonio Spurs del Oeste y los Boston Celtics del lado del Este, equipos que también esperan a su rival para iniciar su camino en la postemporada.

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Estas son las fechas importantes para los playoffs de la NBA

La temporada regular de la NBA llegó a su fin y los 20 equipos clasificados ya se preparan para iniciar su camino por el título de la conferencia y, en caso de hacerlo, después pelear por el Larry O’Brien en la gran final de la temporada.

El play-in arranca este martes 14 de abril con los partidos entre los Charlotte Hornets vs. el Miami Heat y el Phoenix Suns contra el Portland Trail Blazers, mientras que el miércoles 15 de abril los Philadelphia 76ers pelearán un puesto en los playoffs contra el Orlando Magic y el segundo encuentro será entre Los Ángeles Clippers y Golden State Warriors.

Por otro lado, los playoffs arrancan el sábado 18 de abril con el Juego 1 de la primera ronda de ambas conferencias, así que el primero en ganar cuatro partidos logrará avanzar a la siguiente fase de los playoffs.

Steph and Kawhi, in a win-or-go-home @SoFi Play-In clash!



Winner moves on to play for the West 8-seed.



🍿 #10 Warriors vs. #9 Clippers

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Estos son los cruces de los playoffs de la NBA

La NBA ya se prepara para iniciar el play-in, el torneo posterior al arranque de los playoffs de la liga, en el que el noveno puesto se enfrenta al décimo y el ganador se ve las caras contra el perdedor el cotejo entre el séptimo y el octavo puesto.

Cruces play-in

Conferencia Este

Charlotte Hornets (9no) vs Miami Heat (10mo)

Philadelphia 76ers (7mo) vs Orlando Magic (8vo)

Conferencia Oeste

Los Ángeles Clippers (9no) vs Golden State Warriors (10mo)

Phoenix Suns (7mo) vs Portland Trail Blazers (8vo)

Estos equipos buscarán un puesto en los playoffs y los cruces para la postemporada son los siguientes:

Conferencia Este

Detroit Pistons (1mo) vs Ganador del segundo encuentro del play-in

Boston Celtics (2do) vs Philadelphia 76ers o Orlando Magic

New York Knicks (3ro) vs Atlanta Hawks (6to)

Cleveland Cavaliers (4to) vs Toronto Raptors (5to)

Conferencia Oeste

Oklahoma City Thunder vs Ganador del segundo encuentro del play-in

San Antonio Spurs (2do) vs Phoenix Suns o Portland Trail Blazers

Denver Nuggets (3ro) vs Minnesota Timberwolves (6to)

Los Ángeles Lakers (4to) vs Houston Rockets (5to)

El Oklahoma City Thunder buscará llegar hasta la final de la NBA, pues son el equipo defensor del título y que quiere conseguir el bicampeonato de la liga.

DCO